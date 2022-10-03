Украинский воин получил отличие Национальной премии как "учитель-защитник"

Украинские педагоги получили поздравления и награды по случаю профессионального праздника 2 октября. При этом особые знаки отличия вручили учителям-воинам и учителям-волонтерам.

Одним из тех, кто получил награду национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2022, стал и украинский воин, защищающий независимость нашего государства на фронте.

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Учитель-защитник Александр Сухоручко

Учитель из Кропивницкого Александр Сухоручко получил отличие в номинации "Учитель-защитник". Его наградили в День работников образования, 2 октября. Александр представлял всех педагогов Кировоградской области.

Я был на церемонии одним из представителей тех героических людей, ныне защищающих нашу Украину. С одной стороны, мне приятно, с другой – я считаю, эту премию заслуживает каждый учитель,

– подчеркнул воин-педагог.

Сухоручко до 24 февраля работал учителем физкультуры. А уже после полномасштабного вторжения России начал волонтерить, потом пошел в ВСУ. В конце лета Александр получил минно-взрывную травму и сейчас лечится.

Что такое Global Teacher Prize Ukraine

Это ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений. Она нацелена отметить достижения педагогов не только относительно своих учеников, но и общества. При этом акцентирует внимание на важности учителей в Украине. Национальную премию учредил в 2017 году Общественный Союз "Освіторія".

Источник: Это ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений. Она нацелена отметить достижения педагогов не только относительно своих учеников, но и общества. При этом акцентирует внимание на важности учителей в Украине. Национальную премию учредил в 2017 году Общественный Союз "Освіторія".Источник: Суспільне

В этом году, к слову, национальной премией Global Teacher Prize Ukraine 2022 отметили учителей, которые воюют, волонтерят и продолжают обучать детей, несмотря на сложные условия пребывания.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, 900 учителей вступили в ряды ВСУ и сейчас воюют на фронте.

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День учителя в Украине в 2022 году

В Украине День работников образования, согласно Указу президента от 11 сентября 1994 года, отмечают в первое воскресенье октября. В 2022 году День учителя пришелся на 2 октября. Однако в учебных заведениях этот праздник традиционно отмечают накануне в четверг или пятницу. При этом оно не является специальным государственным выходным.