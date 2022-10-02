Церемония награждения прошла 2 октября в эфире национального телемарафона. Организовал учительскую премию общественный союз "Освитория".

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Украина делает все, чтобы обучение продолжалось

На церемонии лично благодарил учителей премьер-министр Денис Шмыгаль. Он наградил их ценными подарками.

Несмотря на то, что враг атаковал нашу землю, процесс образования продолжается. Мы делаем все, чтобы обучение было безопасным, украинское образование стало неотъемлемой частью европейского образовательного пространства, а профессия учителя в Украине по достоинству ценилась, – сказал Шмыгаль.

Что известно о премии этого года

В Global Teacher Prize отметили истории педагогов, которые обучают детей в самых сложных условиях, вступили в ряды ВСУ и защищают страну, стали волонтерами, противостоят на оккупированных территориях, ищут новые способы обучения.

Церемония награждения учителей / Фото с телеграммы Дениса Шмыгаля

Отметили учителя украинского языка и литературы Юрия Гайдученко, учительницу информатики Людмилу Булыгину, воспитательницу Наталью Песоцкую, учительницу Ирину Сокол, заведующую центром медико-психологической социально-реабилитационной помощи Елену Аноприенко, учителю физкультуры Александру Сухоручко, учительнице начальных классов Валерию Гукову.

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