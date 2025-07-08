"Понимала только одно предложение из трех": украинка закончила французский бакалавриат с отличием

17-летняя Александра Шиш вместе с семьей покинула прифронтовую Сосновку, что на Луганщине и в 2023 году приехала во французский Аржантан. Теперь же о ней пишет местная пресса, ведь она смогла закончить французский бакалавриат с отличием.

Об успехе юной украинки пишет 24 Канал, ссылаясь на газету Ouest-France.

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Успех украинки во Франции

Об украинской школьнице написала французская региональная газета Ouest-France – одна из крупнейших ежедневных газет Франции, выходящая в Нормандии и Бретани.

Школьница с Луганщины Александра Шиш получила французский бакалавриат с отличием. Только за год обучения она смогла выучить язык и по итогам обучения получила 14/20 баллов за бакалавриат.

Когда пришли результаты, я узнала новость со своего телефона,

– говорит 17-летняя школьница.

Александра с сестрой / фото газета Ouest-France

Девушка с большой семьей, в которой семеро детей, выехала из прифронтовой Сосновки на Луганщине. Сначала поселились в городке Гасе, а с лета 2023 года – в Аржантане (Нормандия). Тогда она понимала только каждую третью фразу на французском, но от обучения на русском языке принципиально отказалась.

Тогда я понимала только одно предложение из трех,

– признается она.

Александру зачислили во второй класс лицея Mézeray-Gabriel. Она выбрала направление STMG – образование на стыке менеджмента, технологий и экономики, хотя она и не имела представления, что это. Признается, что учиться и адаптироваться было сложно.

Мой мозг будто взорвался... Но я училась. И я получила.

– прокомментировала Александра.

Чтобы выучить язык, Александра записывала слова, много читала, общалась с учителями и сверстниками. Впереди у украинки обучение – она выбрала университет города Кан.

А самое трудное, по словам Александры, – принять мысль, что домой, в Сосновку, она, вероятно, уже не вернется.

Так заграницей учиться не просто, но семья выбрала эмиграцию и чтобы дети не учились на оккупированных территориях. Это история не об эмиграции. Это история о несокрушимости украинской молодежи, которая умеет учиться и берет корни с собой.