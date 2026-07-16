МОН Украины получило нового руководителя: кто сменил Лисового
16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Он внес в парламент представление о назначении нового состава правительства.
Сменился и глава Министерства образования и науки Украины. Им стал Андрей Бутенко, сообщает 24 Канал.
Кто стал новым министром образования и науки Украины
На заседании Рады также утвердили новый состав Кабмина. Главой МОН назначили Андрея Бутенко.
Андрей Бутенко стал новым главой МОН Украины / скриншот трансляции Рады
Он возглавлял Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Именно его называли основным кандидатом на эту должность вместо действующего министра Оксена Лисового.
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Что говорил о этом назначении премьер
Накануне своего назначения премьер-министром Украины Сергей Корецкий также анонсировал с трибуны Рады назначение нового министра образования и науки. Он заявил, что у него есть кандидатура на должность нового главы Министерства образования и науки.
Мы об этом с ним предварительно обсуждали,
– заявил Корецкий.
И добавил, что этот человек глубоко осознает всю проблематику сферы образования.
Что было ранее
- После отставки главы правительства Юлии Свириденко народный депутат Ярослав Железняк отмечал возможное увольнение министра образования и науки.
- Он в своем телеграм-канале сообщил, что "абсолютно точно будут менять Лисового".
- Также назвал одного из кандидатов на пост главы МОН Украины. Речь шла об Андрее Бутенко.
- Отметим также, что одним из кандидатов на эту должность называли действующего заместителя Лисового Николая Трофименко.
- Лесовой ранее заявлял , что в случае увольнения с поста министра рассматривает возможность возвращения на военную службу. Это один из возможных сценариев его дальнейшей деятельности.