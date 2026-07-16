МОН Украины получило нового руководителя: кто сменил Лисового

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Он внес в парламент представление о назначении нового состава правительства.

Сменился и глава Министерства образования и науки Украины. Им стал Андрей Бутенко, сообщает 24 Канал.

Кто стал новым министром образования и науки Украины

На заседании Рады также утвердили новый состав Кабмина. Главой МОН назначили Андрея Бутенко.



Андрей Бутенко стал новым главой МОН Украины / скриншот трансляции Рады

Он возглавлял Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Именно его называли основным кандидатом на эту должность вместо действующего министра Оксена Лисового.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Что говорил о этом назначении премьер

Накануне своего назначения премьер-министром Украины Сергей Корецкий также анонсировал с трибуны Рады назначение нового министра образования и науки. Он заявил, что у него есть кандидатура на должность нового главы Министерства образования и науки.

Мы об этом с ним предварительно обсуждали,

– заявил Корецкий.

И добавил, что этот человек глубоко осознает всю проблематику сферы образования.

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