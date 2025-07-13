Витренко рассказал, предлагали ли ему стать министром образования и имеет ли он такие амбиции

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко рассказал, предлагали ли ему возглавить ведомство. Чиновник говорит, что никаких разговоров о должности главы МОН он не вел.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Interfax.com.ua. Он уточнил, что пока никаких разговоров, собеседований, предложений не было.

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Предлагали ли Витренко возглавить МОН?

Заместитель главы МОН на онлайн-встрече с представителями Студпарламента КНУ и КПИ сообщил: последнее его собеседование на должность заместителя министра было в 2020 году.

При этом Витренко заявил, что не откажется возглавить ведомство, если ему это предложат.

Очень плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Хочу ли я занять высокую должность? Для меня это будет большая честь. Если поступит такое предложение, я никоим образом не откажусь,

– отметил чиновник.

И добавил, что имеет амбиции, которые касаются и МОН, и Киевского городского совета.

У меня есть амбиции стать или министром или секретарем Киевского городского совета,

– подчеркнул он.

Отметим, что Андрей Витренко является также депутатом Киевского горсовета от партии "Слуга народа".

Напомним, что председатель Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак сообщил, что в парламенте рассматривают вопрос замены министра образования и науки Украины. Витренко является одним из кандидатов на эту должность. Других Бабак не назвал.

К слову, Витренко единственный из заместителей из старой команды одиозного экс-министра Сергея Шкарлета остался работать в новой команде как заместитель Оксена Лисового.