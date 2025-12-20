Ангел или янгол: как правильно называть по-украински этого вестника Рождества

Этот образ, для кого-то символический, для кого-то религиозный – известен всем. Но украинцы могут спорить как правильно его назвать ангел или ангел.

Какое слова является правильным, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение Словарь.UA.

Как говорить на украинском – ангел или янгол?

Накануне Рождества везде можно увидеть фигурки и изображения ангелочков среди праздничного декора. И, иногда, можно услышать спор, как правильно говорить – ангел или ангел?

В украинских словарях и литературе можно встретить оба варианта, и они считаются правильными – и "ангел", и "ангел". Оба варианта являются нормативными, но имеют разное происхождение и оттенки употребления.

Ангел – происходит от греческого ἄγγγελος ("посланник"). Это слово вошло в украинский язык через церковнославянскую традицию.

Усі ангели в небі заспівають, віншуючи Христа народженного: "Слава в вишніх Богу і на землі мир...". (Иван Нечуй-Левицкий)

Янгол – исконно украинская форма, которая образовалась из-за фонетических изменений – переходы согласных в живой речи.

Моя сеньйора – янгол милосердя! (Леся Украинка).

Ангел чаще используется в религиозных текстах, богослужениях, переводах Библии. Янгол - имеет более народный, поэтический оттенок, часто встречается в фольклоре, песнях, сказках.

Ресурс "Горох", объясняет, что слово ангел имеет несколько значений:

Духовное существо, созданное Богом, посланник, вестник Бога. Защитник или заместитель; хранитель, охранник. Человек, который является воплощением красоты, доброты, кротости или сделал или делает кому-нибудь что-то хорошее, приятное.

И конечно, что все слышали, и многие ждут, как своего второго Дня рождения, – День ангела / янгола, а их немало в отрезке зимних праздников "от Романа до Иордана".

Языковед Александр Пономарив советует употреблять оба варианта в зависимости от контекста, ведь они не являются суржиком, а синонимами.

Оба слова допустимы, и выбор зависит от стиля: официально церковный или художественно народный. Если хочешь звучать более официально, употребляй – ангел, если поэтически или народно – янгол. Говорите на украинском!