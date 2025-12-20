Янгол чи ангел: як правильно називати українською цього вісника Різдва

Цей образ, для когось символічний, для когось релігійний – відомий усім. Та українці можуть сперечатися як правильно його назвати – янгол чи ангел.

Яке слова є правильним, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Словник.UA.

Як казати українською – ангел чи янгол?

Напередодні Різдва скрізь можна побачити фігурки та зображення ангеликів серед святкового декору. Та, іноді, можна почути суперечку, як правильно казати – ангел чи янгол?

В українських словниках та літературі можна зустріти обидва варіанти, і вони вважаються правильними – і "ангел", і "янгол". Обидва варіанти є нормативними, але мають різне походження та відтінки вживання.

Ангел – походить від грецького ἄγγελος ("посланець"). Це слово увійшло в українську через церковнослов’янську традицію.

Усі ангели в небі заспівають, віншуючи Христа народженного: "Слава в вишніх Богу і на землі мир...". (Іван Нечуй-Левицький)

Янгол – питомо українська форма, яка утворилася через фонетичні зміни – переходи приголосних у живій мові.

Моя сеньйора – янгол милосердя! (Леся Українка).

Ангел частіше використовується у релігійних текстах, богослужіннях, перекладах Біблії. Янгол має більш народний, поетичний відтінок, часто зустрічається у фольклорі, піснях, казках.

Ресурс "Горох", пояснює, що слово ангел має кілька значень:

Духовна істота, створена Богом, посланець, вісник Бога. Захисник або заступник; хранитель, охоронець. Людина, яка є втіленням краси, доброти, лагідності або зробила чи робить кому-небудь щось хороше, приємне.

І звичайно, що усі чули, й багато хто чекає, як свого другого Дня народження, – День ангела / янгола, а їх чимало у відрізку зимових свят "від Романа до Йордана".

Мовознавець Олександр Пономарів радить уживати обидва варіанти залежно від контексту, адже вони не є суржиком, а синонімами.

Обидва слова допустимі, і вибір залежить від стилю: офіційно-церковний чи художньо-народний. Якщо хочеш звучати більш офіційно, вживай – ангел, якщо поетично чи народно – янгол. Говоріть українською!