14-летняя школьница установила рекорд Украины по знанию английского языка

Украинские школьники продолжают удивлять своими знаниями и умениями. При этом еще и устанавливают рекорды.

9-классница Ольга Товстуха – этому пример. 14-летняя школьница стала самой молодой украинкой, подтвердившей владение английским языком на уровне С1, сообщила руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на официальной странице в Facebook.

Смотрите также Металлодетекторы и право на адвоката: школы в Украине ожидают серьезные изменения

Какой рекорд установила 14-летняя школьница Ольга Товстуха

Так, Ольга стала новой рекордсменкой Украины в номинации "Самая молодая украинка, которая подтвердила владение английским языком на уровне С1 Academic по шкале IELTS". Она – ученица Черновицкого лицея №9 Черновицкого городского совета.

Интересно! С-1 Аcademic – продвинутый академический уровень и пятый показатель по шкале CEFR (Общеевропейской компетенции владения иностранным языком).

Такие рекорды лучше всего свидетельствуют, что украинцы – среди самых образованных наций Европы. Это подтверждают даже украинские дети,

– заявила Ветрова.

Девушка изучает не только английский, но и еще три иностранных языка: французский, испанский и немецкий.

Ранее такое достижение установила Диана Бурдейная, ученица 11 класса из Черновицкой области. Она первая установила рекорд и стала самой молодой украинкой, которая владеет английским языком на уровне С-1 Аcademic. Дело в том, что такие знания имеют обычно выпускники ЗВО в возрасте 20 – 22 лет.