9-класниця Ольга Товстуха – цьому приклад. 14-річна школярка стала наймолодшою українкою, що підтвердила володіння англійською мовою на рівні С1, повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на офіційній сторінці у Facebook.
Дивіться також Металодетектори та право на адвоката: на школи в Україні очікують серйозні зміни
Який рекорд встановила 14-річна школярка Ольга Товстуха
Так, Ольга стала новою рекордсменкою України у номінації "Наймолодша українка, яка підтвердила володіння англійською мовою на рівні С1 Academic за шкалою IELTS". Вона – учениця Чернівецького ліцею №9 Чернівецької міської ради.
Цікаво! С-1 Аcademic – просунутий академічний рівень і п'ятий показник за шкалою CEFR (Загальноєвропейської компетенції володіння іноземною мовою).
Такі рекорди найкраще свідчать, що українці – серед найосвіченіших націй Європи. Це підтверджують навіть українські діти,
– заявила Вєтрова.
Дівчина вивчає не лише англійську, а й ще три іноземні мови: французьку, іспанську та німецьку.
Раніше таке досягнення встановила Діана Бурдейна, учениця 11 класу з Чернівецької області. Вона перша встановила рекорд і стала наймолодшою українкою, яка володіє англійською мовою на рівні С-1 Аcademic. Річ у тому, що такі знання мають зазвичай випускники ЗВО віці у 20 – 22 років.
- Ми також розповідали про те, що українські школярі здобули аж 46 нагород на престижному конкурсі у США. Деталі читайте за посиланням.