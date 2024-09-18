9-класниця Ольга Товстуха – цьому приклад. 14-річна школярка стала наймолодшою українкою, що підтвердила володіння англійською мовою на рівні С1, повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на офіційній сторінці у Facebook.

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Який рекорд встановила 14-річна школярка Ольга Товстуха

Так, Ольга стала новою рекордсменкою України у номінації "Наймолодша українка, яка підтвердила володіння англійською мовою на рівні С1 Academic за шкалою IELTS". Вона – учениця Чернівецького ліцею №9 Чернівецької міської ради.

Цікаво! С-1 Аcademic – просунутий академічний рівень і п'ятий показник за шкалою CEFR (Загальноєвропейської компетенції володіння іноземною мовою).

Такі рекорди найкраще свідчать, що українці – серед найосвіченіших націй Європи. Це підтверджують навіть українські діти,

– заявила Вєтрова.

Дівчина вивчає не лише англійську, а й ще три іноземні мови: французьку, іспанську та німецьку.

Раніше таке досягнення встановила Діана Бурдейна, учениця 11 класу з Чернівецької області. Вона перша встановила рекорд і стала наймолодшою українкою, яка володіє англійською мовою на рівні С-1 Аcademic. Річ у тому, що такі знання мають зазвичай випускники ЗВО віці у 20 – 22 років.