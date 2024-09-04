Английский язык в детсадах станет обязательным для изучения
Источник:Министерство образования и науки Украины
С 1 сентября 2026 года изучение английского языка детьми старшего дошкольного возраста станет обязательным. Соответствующие изменения учтут в образовательном процессе.
Эти изменения предусматривает Закон о применении английского языка в Украине. О них в своих рекомендациях по организации образовательного процесса в детсадах напомнило Минобразования Украины.
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Когда и как будут изучать дети английский в саду
Изучение английского языка предусмотрели в рамках образовательного направления "Речь ребенка. Иностранный язык" вариативной составляющей Базового компонента дошкольного образования. Действующей парциальной программой является "Английский язык по методике ассоциативных символов".
В этом учебном году педагогическим работникам, которые планируют обучать английскому языку детей дошкольного возраста, стоит уделить внимание повышению уровня владения английским языком (или же овладение им с нуля) и подготовке к его использованию при проведении занятий с соискателями образования,
– отмечают в МОН.
И добавляют: с учетом требований украинского законодательства, в детсадах обязательно обеспечивают изучение и использование государственного языка. Недопустимо использование языка государства-агрессора или государства-оккупанта.
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