Ці зміни передбачає Закон про застосування англійської мови в Україні. Про них у своїх рекомендаціях щодо організації освітнього процесу у дитсадках нагадало Міносвіти України.

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Коли і як вивчатимуть діти англійську у садку

Вивчення англійської мови передбачили у межах освітнього напряму "Мовлення дитини. Іноземна мова" варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти. Чинною парціальною програмою є "Англійська мова за методикою асоціативних символів".

У цьому навчальному році педагогічним працівникам, які планують навчати англійської мови дітей дошкільного віку, варто приділити увагу підвищенню рівня володіння англійською мовою (або ж оволодіння нею з нуля) та підготовці до її використання під час проведення занять зі здобувачами освіти,

– наголошують у МОН.

І додають: з урахуванням вимог українського законодавства, у дитсадках обов'язково забезпечують вивчення та використання державної мови. Неприпустимо використання мови держави-агресора або держави-окупанта.