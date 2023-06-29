Почему английский может стать языком международного общения в Украине
Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении английскому языку международного статуса. Скорее всего, законопроект примут, потому что его очень поддерживают в правительстве.
Многие украинцы раскритиковали законопроект по английскому языку. В частности, из-за предложения оставлять в кинотеатрах англоязычные фильмы в оригинальной озвучке, добавляя лишь субтитры. Также многих испугало, что госслужащие или медики должны знать английский.
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Не условиями единственными: правительство хочет улучшить уровень владения английским среди украинцев
Министр образования и науки Украины Оксен Лесной считает, что это важный шаг для глобального развития украинского образования и науки и европейской интеграции. Он отметил, что МОН поддерживает инициативу президента и пообещал, что министерство создаст все возможности для того, чтобы украинцы могли изучать английский качественно на всех уровнях образования.
Английский язык – язык науки и глобального мира. Все современные исследования в разных областях публикуют на английском. Знание языка дает возможность читать первоисточники и быть в контексте современных политик, что позволяет не только догонять мир, но и формировать тренды. Быть активными игроками на международной арене. Быть субъектами,
– сказал Лесной.
Он добавил, что министерство уже разрабатывает четкий план по внедрению английского языка на 2023-2026 годы.
В Минцифры тоже очень поддерживают этот законопроект. Там отметили, что Украина как кандидат в члены Евросоюза должна преодолеть языковой барьер со странами ЕС, поэтому необходимо трансформировать статус английского и сделать его официальным языком общения.
Команда Минцифры провела ряд исследований. Результаты показали, что:
- 45% учителей английского языка знают его на уровне С,
- 49% взрослого населения Украины вообще не знают языка,
- 56% украинцев хотят повысить свой уровень знаний по иностранным языкам.
Также анализ вакансий на вебплатформах показал, что специалистам со знанием английского предлагают значительно более высокие заработные платы. Теперь в Минцифре хотят создать такие условия, чтобы украинцы изучали и применяли английский во всех сферах жизни.Важно. Минцифры готовят онлайн-курсы, чтобы больше украинцев имели доступ к изучению английского языка.
Министр культуры Александр Ткаченко тоже поддерживает законопроект. Он отметил, что английский язык является официальным де-юре в 58 из 196 стран мира, и по состоянию на данный момент этот язык изучают более 1,5 миллиарда человек.
Трансформация статуса английского языка в Украине – это необходимость и стратегический шаг к полноценному членству нашего государства в ЕС, ведь знание английского языка – ключевая компетенция в условиях глобализационных изменений,
– сказал он.
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук также призвала всех нардепов поддержать инициативу.
Хочу, чтобы больше людей в Украине на вопрос "говорите ли вы на английском?" отвечали утвердительно. Это важно в контексте восстановления и интеграции в ЕС: это экономика, образование, туризм, культура и новые возможности для международного сотрудничества,
– сказала она.
Будут ли переводить англоязычные фильмы в дубляже
Законопроект предлагает, что иностранные англоязычные фильмы должны демонстрироваться на английском языке с украинскими субтитрами. Однако это вызвало большое возмущение у общества. Евгения Кравчук сообщила, что ввиду критики эти нормы могут быть изменены. Их еще проговорят отдельно и будут думать о том, как все правильно организовать, чтобы из кинотеатров не исчез украинский дубляж.
Она также добавила, что во все новые нормы, принятые в законопроекте, однозначно будет переходный период.
Многие украинцы поддерживают новый законопроект в сети:
- "Английский язык должен быть по максимуму в Украине. Он один из драйверов экономического роста. Это язык глобального бизнеса... Нидерландцы и датчане в быту и культуре используют свои языки, но знание бытового английского там высоко. Национализм – это желание, чтобы в твоей стране не было бедности и была свобода. Английский поможет в этом".
- "Знать английский это база, почва, основа. Представьте себе это приятное ощущение, когда ваш второй язык по умолчанию не какой-то там русский, а английский. Очень классный опыт на самом деле".
- "Английский - это язык современной науки, например. 90% всех научных работ в мире написано на английском, и невозможно ожидать научных прорывов от страны, ученые которой не владеют английским хотя бы на уровне свободного чтения".
- "Я живу в Швеции, работаю в Дании. Все местные от маленьких до стариков прекрасно владеют английским. В моей фирме 90% работников – датчане, 100% клиентов – датчане, но язык общения и "делопроизводства" английский и это до сих пор распространенная практика".
- "Английский язык должен быть обязательным. Во-первых, это открывает новые возможности для сотрудничества. Помню одним летом сидел в ресторане, а за соседним столиком сидела основательница онлайн школы английского языка из Норвегии. За 5 минут разговоры на английском договорились о сотрудничестве".
- "На самом деле не так уж плохо. Английский язык – язык всего цивилизованного мира. В чем его проблема? Мы же хотим в Европу, или уж нет... Ну так решайте, хотите или нет. Английский язык важен, но вторым государственным его никто не делает, не разводите измены".
- "Я считаю, что это шикарная инициатива, английский это универсальный язык для общения и чем больше людей его будет знать, тем лучше".
- "Это связанные вещи. Есть такое понятие fallback язык или международный язык. В современном мире нет ситуации, когда есть только один язык, всегда два: родной и fallback. Так вот, для многих украинских граждан fallback язык русский, а надо, чтобы был английский. "Это один из моментов украинизации, как ни странно".