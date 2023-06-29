Почему английский может стать языком международного общения в Украине

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении английскому языку международного статуса. Скорее всего, законопроект примут, потому что его очень поддерживают в правительстве.

Многие украинцы раскритиковали законопроект по английскому языку. В частности, из-за предложения оставлять в кинотеатрах англоязычные фильмы в оригинальной озвучке, добавляя лишь субтитры. Также многих испугало, что госслужащие или медики должны знать английский.

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Не условиями единственными: правительство хочет улучшить уровень владения английским среди украинцев

Министр образования и науки Украины Оксен Лесной считает, что это важный шаг для глобального развития украинского образования и науки и европейской интеграции. Он отметил, что МОН поддерживает инициативу президента и пообещал, что министерство создаст все возможности для того, чтобы украинцы могли изучать английский качественно на всех уровнях образования.

Английский язык – язык науки и глобального мира. Все современные исследования в разных областях публикуют на английском. Знание языка дает возможность читать первоисточники и быть в контексте современных политик, что позволяет не только догонять мир, но и формировать тренды. Быть активными игроками на международной арене. Быть субъектами,

– сказал Лесной.

Он добавил, что министерство уже разрабатывает четкий план по внедрению английского языка на 2023-2026 годы.

В Минцифры тоже очень поддерживают этот законопроект. Там отметили, что Украина как кандидат в члены Евросоюза должна преодолеть языковой барьер со странами ЕС, поэтому необходимо трансформировать статус английского и сделать его официальным языком общения.

Команда Минцифры провела ряд исследований. Результаты показали, что:

45% учителей английского языка знают его на уровне С,

49% взрослого населения Украины вообще не знают языка,

56% украинцев хотят повысить свой уровень знаний по иностранным языкам.

Также анализ вакансий на вебплатформах показал, что специалистам со знанием английского предлагают значительно более высокие заработные платы. Теперь в Минцифре хотят создать такие условия, чтобы украинцы изучали и применяли английский во всех сферах жизни.

Минцифры готовят онлайн-курсы, чтобы больше украинцев имели доступ к изучению английского языка.

Министр культуры Александр Ткаченко тоже поддерживает законопроект. Он отметил, что английский язык является официальным де-юре в 58 из 196 стран мира, и по состоянию на данный момент этот язык изучают более 1,5 миллиарда человек.

Трансформация статуса английского языка в Украине – это необходимость и стратегический шаг к полноценному членству нашего государства в ЕС, ведь знание английского языка – ключевая компетенция в условиях глобализационных изменений,

– сказал он.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук также призвала всех нардепов поддержать инициативу.

Хочу, чтобы больше людей в Украине на вопрос "говорите ли вы на английском?" отвечали утвердительно. Это важно в контексте восстановления и интеграции в ЕС: это экономика, образование, туризм, культура и новые возможности для международного сотрудничества,

– сказала она.

Будут ли переводить англоязычные фильмы в дубляже

Законопроект предлагает, что иностранные англоязычные фильмы должны демонстрироваться на английском языке с украинскими субтитрами. Однако это вызвало большое возмущение у общества. Евгения Кравчук сообщила, что ввиду критики эти нормы могут быть изменены. Их еще проговорят отдельно и будут думать о том, как все правильно организовать, чтобы из кинотеатров не исчез украинский дубляж.

Она также добавила, что во все новые нормы, принятые в законопроекте, однозначно будет переходный период.

Многие украинцы поддерживают новый законопроект в сети: