Багато українців розкритикували законопроєкт щодо англійської мови. Зокрема через пропозицію залишати в кінотеатрах англомовні фільми в оригінальній озвучці, додаючи лише субтитри. Також багатьох налякало, що держслужбовці чи медики повинні знати англійську.
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Не умовами єдиними: уряд хоче покращити рівень володіння англійською серед українців
Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий вважає, що це важливий крок для глобального розвитку української освіти й науки і для європейської інтеграції. Він зазначив, що МОН підтримує ініціативу президента й пообіцяв, що міністерство створить усі можливості для того, щоб українці мали змогу вивчати англійську якісно на всіх рівнях освіти.
Англійська мова – це мова науки і глобального світу. Усі сучасні дослідження в різних сферах публікують англійською. Знання мови дає можливість читати першоджерела і бути в контексті сучасних політик, а це дозволяє не лише наздоганяти світ, а й формувати тренди. Бути активними гравцями на міжнародній арені. Бути суб’єктами,
– сказав Лісовий.
Він додав, що міністерство вже розробляє чіткий план з впровадження англійської мови на 2023 – 2026 роки.
У Мінцифри теж дуже підтримують цей законопроєкт. Там зазначили, що Україна як кандидат у члени Євросоюзу має подолати мовний бар'єр з країнами ЄС, тож необхідно трансформувати статус англійської та зробити її офіційною мовою спілкування.
Команда Мінцифри провела низку досліджень. Результати показали, що:
- 45% вчителів англійської мови знають її на рівні С,
- 49% дорослого населення України взагалі не знають мови,
- 56% українців хочуть підвищити свій рівень знань з іноземних мов.
Також аналіз вакансій на вебплатформах показав, що фахівцям зі знанням англійської пропонують значно вищі заробітні плати. Тож тепер у Мінцифри хочуть створити такі умови, щоб українці вивчали та застосовували англійську в усіх сферах життя.
Міністр культури Олександр Ткаченко теж підтримує законопроєкт. Він зазначив, що англійська мова є офіційною де-юре у 58 із 196 країн світу, і станом на зараз цю мову вивчають понад 1,5 мільярда людей.
Трансформація статусу англійської мови в Україні – це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави в ЄС, адже знання англійської мови – ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін,
– сказав він.
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук також закликала всіх нардепів підтримати ініціативу.
Хочу, щоб більше людей в Україні на питання "чи говорите ви англійською?" відповідали ствердно. Це важливо у контексті відновлення та інтеграції до ЄС: це економіка, освіта, туризм, культура та нові можливості для міжнародної співпраці,
– сказала вона.
Чи перекладатимуть англомовні фільми в дубляжі
Законопроєкт пропонує, що іноземні англомовні фільми мають демонструватися англійською з українськими субтитрами. Однак це викликало неабияке обурення в суспільства. Євгенія Кравчук повідомила, що зважаючи на критику ці норми можуть бути змінені. Їх ще проговорять окремо і будуть думати над тим, як все правильно організувати, щоб з кінотеатрів не зник український дубляж.
Вона також додала, що під всі нові норми, прийняті в законопроєкті, однозначно буде перехідний період.
Багато українців підтримують новий законопроєкт у мережі:
- "Англійської мови має бути по максимуму в Україні. Вона один з драйверів економічного зростання. Це мова глобального бізнесу... Нідерландці та датчани в побуті та культурі використовують свої мови, але знання побутової англійської там високе. Націоналізм – це бажання, щоби в твоїй країні не було бідності і була свобода. Англійська допоможе в цьому".
- "Знати англійську це база, ґрунт, основа. Уявіть собі це приємне відчуття коли ваша друга мова за замовчуванням не якась там російська, а англійська. Дуже класний досвід насправді".
- "Англійська – це мова сучасної науки, наприклад. 90% всіх наукових робіт в світі написано англійською, і неможливо очікувати наукових проривів від країни, науковці якої не володіють англійською хоча б на рівні вільного читання".
- "Я живу у Швеції, працюю в Данії. Усі місцеві від маленьких до стареньких чудово володіють англійською. У моїй фірмі 90% працівників – данці, 100% клієнтів – данці, але мова спілкування і "діловодства" англійська і це досі розповсюджена практика".
- "Англійська мова має бути обовʼязковою. По-перше, це відкриває нові можливості для співпраці. Пам'ятаю одного літа сидів в ресторані, а за сусіднім столиком сиділа засновниця онлайн школи англійської мови з Норвегії. За 5 хвилин розмови англійською домовились про співпрацю".
- "Насправді не так вже і погано. Англійська мова-мова усього цивілізованого світу. В чому її проблема? Ми ж хочемо в Європу, чи вже ні... Ну так вирішуйте, хочете чи ні. Англійська мова важлива, але другою державною її ніхто не робить, не розводьте зради".
- "Я вважаю, що це шикарна ініціатива, англійська це універсальна мова для спілкування і чим більше людей її знатиме, тим краще".
- "Це повʼязані речі. Є таке поняття fallback мова або міжнародна мова. В сучасному світі нема ситуації коли є тільки одна мова, завжди дві: рідна і fallback. Так от, для багатьох українських громадян fallback мова російська, а треба, щоб була англійська. "Це один з моментів українізації, як не дивно".