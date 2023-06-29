Багато українців розкритикували законопроєкт щодо англійської мови. Зокрема через пропозицію залишати в кінотеатрах англомовні фільми в оригінальній озвучці, додаючи лише субтитри. Також багатьох налякало, що держслужбовці чи медики повинні знати англійську.

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Не умовами єдиними: уряд хоче покращити рівень володіння англійською серед українців

Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий вважає, що це важливий крок для глобального розвитку української освіти й науки і для європейської інтеграції. Він зазначив, що МОН підтримує ініціативу президента й пообіцяв, що міністерство створить усі можливості для того, щоб українці мали змогу вивчати англійську якісно на всіх рівнях освіти.

Англійська мова – це мова науки і глобального світу. Усі сучасні дослідження в різних сферах публікують англійською. Знання мови дає можливість читати першоджерела і бути в контексті сучасних політик, а це дозволяє не лише наздоганяти світ, а й формувати тренди. Бути активними гравцями на міжнародній арені. Бути суб’єктами,

– сказав Лісовий.

Він додав, що міністерство вже розробляє чіткий план з впровадження англійської мови на 2023 – 2026 роки.

У Мінцифри теж дуже підтримують цей законопроєкт. Там зазначили, що Україна як кандидат у члени Євросоюзу має подолати мовний бар'єр з країнами ЄС, тож необхідно трансформувати статус англійської та зробити її офіційною мовою спілкування.

Команда Мінцифри провела низку досліджень. Результати показали, що:

45% вчителів англійської мови знають її на рівні С,

49% дорослого населення України взагалі не знають мови,

56% українців хочуть підвищити свій рівень знань з іноземних мов.

Також аналіз вакансій на вебплатформах показав, що фахівцям зі знанням англійської пропонують значно вищі заробітні плати. Тож тепер у Мінцифри хочуть створити такі умови, щоб українці вивчали та застосовували англійську в усіх сферах життя.

Важливо. Наразі Мінцифри готують онлайн-курси, щоб більше українців мали доступ до вивчення англійської мови.

Міністр культури Олександр Ткаченко теж підтримує законопроєкт. Він зазначив, що англійська мова є офіційною де-юре у 58 із 196 країн світу, і станом на зараз цю мову вивчають понад 1,5 мільярда людей.

Трансформація статусу англійської мови в Україні – це необхідність і стратегічний крок до повноцінного членства нашої держави в ЄС, адже знання англійської мови – ключова компетенція в умовах глобалізаційних змін,

– сказав він.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук також закликала всіх нардепів підтримати ініціативу.

Хочу, щоб більше людей в Україні на питання "чи говорите ви англійською?" відповідали ствердно. Це важливо у контексті відновлення та інтеграції до ЄС: це економіка, освіта, туризм, культура та нові можливості для міжнародної співпраці,

– сказала вона.

Чи перекладатимуть англомовні фільми в дубляжі

Законопроєкт пропонує, що іноземні англомовні фільми мають демонструватися англійською з українськими субтитрами. Однак це викликало неабияке обурення в суспільства. Євгенія Кравчук повідомила, що зважаючи на критику ці норми можуть бути змінені. Їх ще проговорять окремо і будуть думати над тим, як все правильно організувати, щоб з кінотеатрів не зник український дубляж.

Вона також додала, що під всі нові норми, прийняті в законопроєкті, однозначно буде перехідний період.

Багато українців підтримують новий законопроєкт у мережі: