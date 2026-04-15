"Анютины глазки": эти цветы на украинском называются интереснее

В украинском языке есть свои названия растений, в частности, цветов, которые отличаются от "привычных" некоторым русских. И их происхождение и звучание может удивить.

Как же называть цветы "анютины глазки", рассказываем со ссылкой на объяснение филолога Светланы Чернышевой.

Как по-украински называть "анютины глазки"?

На весенних клумбах все чаще можно увидеть распустившиеся цветы. И в нашем языке часто встречаются суржиковые названия цветов, пришедшие из русской традиции. Одной из самых распространенных является "анютіни глазки".

Однако украинский имеет собственные благозвучные и аутентичные соответствия, закреплены в словарях и подтверждены языковедами.

Братки / братчики – самые употребляемые народные названия: "Мать позвала меня, передавая несколько замечательных братков к рассадке". (Ольга Кобылянская).

Фиалка триколырна – ботаническое название, которое подают научные источники.

Зозулины черевички – вариант, что также встречается в словарях.

Есть и другие поэтические названия – "братик-і-сестриця", "Іван-і-Мар’я",, которые подчеркивают образ цветка как символа единства и любви.

Все эти названия являются исконно украинскими, закреплены в словарях и отражают богатство языковой культуры. Словарь украинского языка (СУМ) и ботанические справочники подают "фиалка трехцветная" как научное название.

В народной культуре анютины глазки символизируют нежность, хрупкость и весеннее возрождение. Их часто высаживали возле домов как украшение и оберег.

Интересно! Ботаники называются "зозулины черевички" другой цветок, краснокнижное растение семейства из семейства орхидных, которое цветет в мае-июне. Его цвет напоминает башмачок, губа светло-желтая, вздутая, окружена красноватыми листочками околоцветника. Увидеть его в лесу вживую – большая редкость. Цветок изображен на украинских марках и памятной монете.

Кукушкины черевички / фото М. С. Атаманюка

Конечно, что эти цветы не единственные, названия которых знают только на русском, и среди них немало весенних, которые уже отцвели, цветут сейчас или вот-вот начнут цвести:

Употреблять "анютіни глазки" в украинском языке неправильно – это суржик. Использование исконных названий не только очищает речь от калек, но и сохраняет культурную аутентичность и символику украинской традиции.