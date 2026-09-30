Не "перевернуть страницу" и "закрыть книгу": как правильно сказать на украинском языке
30 сентября отмечается Всеукраинский день библиотек. Этот праздник появился в нашей стране в 1998 году.
Его ввели в соответствии с указом тогдашнего президента Леонида Кучмы. Главная цель праздника – отдать дань уважения работе библиотекарей. Поэтому 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говорите на украинском правильно" подскажет, как в разговоре на эту тему не допустить ошибок.
Как правильно на украинском рассказывать о книгах
В сто двадцать девятой подборке рассказываем, каких ошибок следует избегать, когда вы говорите о деятельности библиотекарей, в частности об их главных атрибутах в работе – книгах.
Бібліотєка – бібліотека;
відкрити книгу – розгорнути книгу;
закрити книгу – згорнути книгу;
ізданія – видання;
купляти – купувати;
чітать – читати;
юбілейне ізданіє – ювілейне видання;
іздать – видати;
подорожали – подорожчали;
стопка книг – стіс книг;
страніца – сторінка;
перевернути сторінку – перегорнути сторінку;
літєратура – література.
Книга или книжка
Известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко рассказал, в чем разница между этими словами.
Слово "книга" имеет оттенок торжественности, возвышенности, поэтому говорить "книга с анекдотами" не стоит. Правильно – "книжка с анекдотами".
Книга – это толстый фолиант, то есть она большая по размеру. Поэтому книгой можно назвать:
энциклопедию;
большой альбом с репродукциями картин;
юбилейное издание "Кобзаря", украшенное различными орнаментами;
старинный том.
Кстати, книгой также называют гросбух – это бухгалтерская книга. Также можно говорить о кассовой книге, книге учета товаров и книге жалоб, а все остальное – это книжки.
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