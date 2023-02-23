"Начали бомбить в 4 утра": как правильно говорить по-украински о полномасштабном вторжении

24 февраля 2022 года россияне нагло ворвались в Украину по разным направлениям. И хотя новейшее вооруженное противостояние с оккупантами с Востока продолжалось уже 8 лет, эта дата стала началом полномасштабной войны.

И даже в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину уже советуем вам не быть похожими своим языком на наших врагов. В рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" 24 Канал поможет вам забыть о суржике и подскажет, как правильно по-украински говорить о полномасштабном вторжении.

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Как говорить по-украински правильно

Часто украинцы употребляют суржиковые фразы, когда описывают боевые действия и бесчинства россиян на территории Украины. Однако эти языковые покручи, образовавшиеся под влиянием русского, делают своих говорящих похожими на тех же русских.

В шестнадцатой подборке расскажем вам, как правильно говорить по-украински о полномасштабном вторжении.

вторженіє – вторгнення;

начали – почали;

в 4 часа утра – о 4 годині ранку;

нападєніє – напад;

Каждый украинец навсегда запомнит эту страшную дату – 24 февраля 2022 года. Именно в этот день около 4 часов утра россияне начали полномасштабное вторжение в Украину по разным направлениям. И это уже был не поход "ихтамнетов", а открытое военное нападение России на наше государство.

И когда в порыве эмоций вспоминаете все события того дня, не забывайте о суржике. Не говорите, что россияне начали" "вторженіє" в "4 часа утра" и это было открытое "нападєніє".

готовилися – готувалися;

направлєніє – напрям;

наступлєніє – наступ;

Нападение было не спонтанным – россияне готовились к нему достаточно долго. И уже 24 февраля коварно ударили и начали наступление по нескольким направлениям.

При этом имейте в виду: россияне "готувалися" (укр.), а не "готовились", и начали "наступ", а не "наступлєніє" по нескольким направлениям (укр. напрямках), а не "направлєніям".

воздушна тривога – повітряна тривога;

бомбіть – бомбити;

бомбоубежище – бомбосховище;

В тот черный день большинство украинцев охватила паника. Все искали ближайшие бомбоубежища, ведь по всей стране звучала воздушная тревога – россияне безжалостно бомбили наши города.

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И даже в порыве ненависти к захватчикам забудьте о таких суржиковых словах как "бомбоубєжище", "бомбіть" и "воздушная" тревога.

учєнія – навчання;

захвАт – захоплення;

захватити – захопити;

Наши враги хорошо знали, куда едут: их целью были не учения, а захват и уничтожение Украины и украинцев. Здесь также помните о суржике: украинцы говорят об "учебе" (укр. навчаннях) и никогда не забудут, что россияне хотели захватить (укр. захопити, а не захватити) Украину.

окупірували – окупували;

пораженіє – поразка;

освобождєніє – визволення;

Не путайте слова. Первое является суржиковым и означает укр. "захоплення". Второе – выражает сильные эмоции изумления и благодарности. Восторг у нас вызывают воины ВСУ, мужественно защищающие Украину от нашествия российской орды.

И хотя русские оккупировали часть Украины за время этой войны, их на нашей земле ждет только смерть и поражение. Тем более как пообещал глава украинской разведки Кирилл Буданов, Украина планирует серьезное наступление уже этой весной.



Украина планирует наступление / коллаж 24 Канала

Это наступление предполагает освобождение украинской территории от оккупантов. От тех окупантов, которые уже около 100 лет считают себя "освободителями" и никак не "освободят" Украину от них самих и горя, которое они причиняют.

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При этом помните: россиян, которые оккупировали (укр. окупували, а не окупірували) часть территории Украины, ждет ее поражение (укр. поразка, а не пораженіє). А захваченные земли нашего государства – освобождение (укр. визволені), а не "освобождьонниє".

Ведь огнем, мечом и словами любви к родному народу и ненависти к врагам украинские воины будут освобождать землю своих предков. И таки завершат их миссию, чтобы российские "асвободители" навеки забыли дорогу на святую украинскую землю!