"Начали бомбіть в 4 утра": як правильно говорити українською про повномасштабне вторгнення

24 лютого 2022 року росіяни нахабно вдерлися в Україну з різних напрямків. І хоча новітнє збройне протистояння з окупантами зі Сходу тривало вже 8 років, саме ця дата стала початком повномасштабної війни.

І навіть у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну вже ж радимо вам не бути схожими своєю мовою на наших ворогів. У межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" 24 Канал допоможе вам забути про суржик та підкаже, як правильно українською говорити про повномашстабне вторгнення.

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Як говорити українською правильно

Доволі часто українці вживають суржикові фрази, коли описують бойові дії та безчинства росіян на території України. Однак ці мовні покручі, які утворилися під впливом російської, роблять своїх мовців схожими на тих же росіян.

У шістнадцятій добірці розкажемо вам, як правильно говорити українською про повномасштабне вторгнення.

вторженіє – вторгнення;

начали – почали;

в 4 часа утра – о 4 годині ранку;

нападєніє – напад;

Кожен українець назавжди запам'ятає цю страшну дату – 24 лютого 2022 року. Саме цього дня близько 4 години ранку росіяни почали повномашстабне вторгнення в Україну з різних напрямків. І це вже був не похід "їхтамнєтів", а відкритий воєнний напад Росії на на нашу державу.

І коли в пориві емоцій згадуєте усі події того дня, не забувайте про суржик. Не кажіть, що росіяни "начали" "вторженіє" в "4 часа утра" і це було відкрите "нападєніє".

готовилися – готувалися;

направлєніє – напрям;

наступлєніє – наступ;

Напад був не спонтанним – росіяни готувалися до нього досить довго. І вже 24 лютого підступно вдарили та почали наступ на кількох напрямках.

При цьому майте на увазі: росіяни готувалися, а не "готовилися", і почали наступ, а не "наступлєніє" по кількох напрямках, а не "напрявлєніях".

воздушна тривога – повітряна тривога;

бомбіть – бомбити;

бомбоубежище – бомбосховище;

У той чорний день більшість українців охопила паніка. Усі шукали найближчі бомбосховища, адже по всій країні лунала повітряна тривога – росіяни безжально бомбили наші міста.

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І навіть у пориві ненависті до загарбників забудьте про такі суржикові слова як "бомбоубєжище", "бомбіть" та "воздушна" тривога.

учєнія – навчання;

захвАт – захоплення;

захватити – захопити;

Наші вороги добре знали, куди їдуть: їхньою метою були не "ученія", а захоплення і знищення України та українців. Тут також пам'ятайте про суржик: українці кажуть про "навчання" та ніколи не забудуть, що росіяни хотіли захопити, а не "захватити" Україну.

окупірували – окупували;

пораженіє – поразка;

освобождєніє – визволення;

Не плутайте слова. Перше є суржиковим і означає "захоплення". Друге – виражає сильні емоції подиву та вдячності. ЗАхват у нас викликають воїни ЗСУ, які мужньо боронять Україну від навали російської орди.

І хоча росіяни окупували частину України за час цієї війни, їх на нашій землі чекає лише смерть і поразка. Тим більше, як пообіцяв очільник української розвідки Кирило Буданов, Україна планує серйозний наступ вже цієї весни.



Україна планує наступ / колаж 24 Каналу

Цей наступ передбачає звільнення української території від окупантів. Від тих окупантів, які вже близько 100 років вважають себе "освободітелями" і ніяк не "освободять" Україну від них самих та горя, яке вони заподіюють.

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При цьому пам'ятайте: росіян, які окупували, а не "окупірували" частину території України, чекає на ній поразка, а не "пораженіє". А захоплені землі нашої держави – визволення, а не "освобождєніє".

Адже вогнем, мечем і зі словами любові до рідного народу та ненависті до ворогів українські воїни визволятимуть землю своїх предків. І таки завершать їхню місію, аби російські "асвабадітєлі" навіки забули дорогу на святу українську землю!