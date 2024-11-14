Не "Армения": как правильно назвать эту страну на украинском языке

Из уст украинцев можно услышать немало суржиковых слов. Однако они только портят речь.

Поэтому лучше избавляться от языковых "паразитов". И 24 Канал в этом помогает.

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Как назвать "Армению" на украинском

В частности, не называйте суржиковыми названия стран. Что интересно, часто можно услышать такое название как "Армения". Но такое слово – несвойственно нашему языку.

В украинском языке зато есть красивое слово "Вірменія". Так и надо называть правильно, когда говорите о парламентско-президентской республике в Западной Азии или Восточной Европе, расположенной на Южном Кавказе.



Как правильно на украинском будет "Армения" / Depositphotos

Интересные факты об Армении

Отметим, что Армения граничит с Грузией на севере, Азербайджаном – на северо-востоке, с Ираном – на юго-востоке, с Нахичеванской АР (эксклав Азербайджана) – на юге и Турцией – на западе.

Республика Армения не имеет выхода к морю. Площадь страны составляет 29 800 км².

Столицей является город Ереван.

Армения – горная страна, расположена на Армянском нагорье, обрамленном хребтом Малого Кавказа, высотой 3 – 4 тысячи метров. На юго-западе страны расположена межгорная Араратская равнина.

Обратите внимание! Ранее в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" мы рассказывали, как правильно называть страны мира на украинском. И как не называть их ни в коем случае. Об этом читайте в нашей подборке по ссылке.