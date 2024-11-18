Сколько мужчин и какого возраста в этом году поступили в аспирантуру львовских вузов

В 2024 году Минобразования Украины значительно изменило правила поступления в аспирантуру. В частности, в рамках нынешней вступительной кампании отменили поступление на дневную форму обучения по контракту.

Такое решение приняли, чтобы "отсеять" тех абитуриентов, которые поступали в аспирантуру для получения отсрочки от мобилизации, а не научной деятельности, информирует 24 Канал. "Твой город" вместо этого обратилось во львовские вузы и узнало, сколько и какого возраста в этом году мужчин стать аспирантами.

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Сколько аспирантов и какого возраста поступили во львовские вузы

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

В ЛНУ 173 студента поступили в аспирантуру на дневную форму обучения по государственному заказу в 2024 году. Средний возраст абитуриентов в этом году – 29 лет. Самому старшему – 49 лет. Среди студентов, поступивших на государственную форму, 103 мужчинам – более 25 лет, что значительно превышает аналогичный показатель 2023 года (24).

Национальный университет "Львовская политехника"

В "Политехнике" в аспирантуру на дневную форму обучения по государственному заказу зачислили 354 человека: 346 мужчин и 8 женщин. Большинство мужчин, 236 человек, старше 25 лет. В рамках первой волны зачисления по государственному заказу поступило 315 человек, средний возраст которых составлял 30 лет, самому старшему студенту было 54 года.

Национальный лесотехнический университет Украины

В этом вузе по государственному заказу выделили 27 мест. Все 27 аспирантов на дневной форме обучения по государственному заказу – мужчины, средний возраст которых составляет 32 года. Самому старшему аспиранту 47 лет.

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого

В этом ЗВО значительно увеличили количество зачисленных в аспирантуру на дневную форму обучения по государственному заказу: до 22 человек, что является значительным ростом по сравнению с 8 аспирантами в 2023 году. Зачисленные на государственную форму в 2024 году – мужчины. Средний возраст аспирантов – 30 лет. Самому старшему – 50 лет.

Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Степана Гжицкого

Этот вуз получил 25 мест для поступления в аспирантуру на дневную форму обучения по государственному заказу. В этом году в аспирантуру поступили 23 человека, среди которых преобладали мужчины (22 человека). Из 22 мужчин 16-м – более 25 лет. Средний возраст аспирантов составляет 39 лет. Самому старшему – 42 года.

Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского

На 2024/2025 учебный год государственный заказ для этого ЗВО увеличили до 16 мест. В этом году в аспирантуру на дневную форму обучения поступили 16 человек, средний возраст которых составил 31 год. Самому старшему аспиранту исполнилось 48 лет. Информацию о гендерной принадлежности студентов в университете не предоставили.

Директор Львовского регионального центра оценивания качества образования Лариса Середяк сообщила, что более трети выпускников прошлых лет и желающих поступить в магистратуру или аспирантуру в этом году не появились в день сдачи экзаменов на Львовщине. Поэтому со следующего года регистрацию хотят сделать платной.