Становились аспирантами задним числом: журналистка NGLmedia рассказала о новом расследовании

Некоторые высшие учебные заведения задним числом вносили лиц в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО). Такой была лазейка, которая помогала избежать мобилизации.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка NGL.media Александра Губицкая. К примеру, в 2024 году в реестре обнаружили новые записи о более чем 5700 аспирантов, которых якобы зачислили в вузы в предыдущие годы.

К теме МОН изменит систему финансирования получения образования в магистратуре и аспирантуре

Что известно об этой схеме

Как отметила Губицкая, в целом речь идет аж о 147 высших учебных заведениях. Но стоит осознавать, что тут могут быть и обычные человеческие ошибки. Некоторые вузы вносили всего 1 – 2 человека, что можно считать погрешностью. Другие же додумывались вносить "с опозданием" по 300 – 400 человек.

Есть и положительные примеры, когда университеты публикуют приказы о зачислении непосредственно на сайте. Там можно проверить, кто именно и когда поступал. Были же заведения, где наотрез отказывались комментировать эту информацию.

Вносить в систему задним числом – это наименьшая проблема. Вопрос в том, что люди могли за деньги попросить, чтобы их внесли в систему. Они могли в любой момент стать аспирантами и получить отсрочку. Сейчас межведомственная комиссия детально разбирает дело каждого аспиранта, чтобы выявить фиктивных аспирантов,

– рассказала Губицкая.

Обратите внимание! Рекордсменом по количеству внесенных аспирантов в ЕГЭБО был Классический частный университет из Запорожья. Там превысили лицензированный объем за два последних года на около 3,5 тысячи человек. Подробнее о расследовании читайте на Освіта24. В МОН заявили, что уже закрыли эту лазейку.