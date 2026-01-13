Россияне атаковали Херсонский государственный университет
- Российские дроны повредили здание Херсонского государственного университета университета.
- Ректор Александр Спиваковский показал фото разрушений.
Россияне продолжают терроризировать Украину атаками. Под прицел попадают и учебные заведения.
Ночью повредили вуз в Херсоне. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение ректора Херсонского государственного университета Александра Спиваковского в фейсбуке.
Что известно о повреждении вуза?
Ректор вуза сообщил, что университет подвергся дроновой атаке со стороны россиян. И показал фото последствий попаданий сегодня ночью на здание Херсонского государственного университета.
Спиваковский при этом заметил: что-то добавить к характеристике современных варваров и нечего.
Напомним, что в конце ноября 2025 года россияне дроном ударили по студгородку Запорожского национального университета. В результате атаки повреждено общежитие и учебные корпуса вуза, сообщала пресс-служба ЗНУ.
Последствия разрушений / скриншот сообщения
Сколько учебных заведений повредили и разрушили россияне в 2025 году?
Более 340 учебных заведений в Украине были повреждены или уничтожены в этом году из-за полномасштабной войны, сообщили в ЮНИСЕФ.
Общее количество поврежденных или уничтоженных школ с момента эскалации войны в феврале 2022 года возросло до 2 800. Поскольку это только верифицированные ООН случаи, реальное количество, вероятно, выше.
В этом учебном году 4,6 миллиона детей в Украине сталкиваются с препятствиями в получении образования.