Россияне разгромили Киевский национальный университет

Россияне в очередной раз атаковали украинскую столицу. Очередная вражеская атака на Киев произошла в ночь на 6 июля.

В результате атаки пострадала и образовательная инфраструктура столицы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Валерий Копейка.

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Какие повреждения получил КНУ?

Ректор киевского вуза отметил, что нынешний массированный обстрел в очередной раз напомнил, какую высокую цену ежедневно платит Украина.

В результате взрывной волны пострадали корпуса КНУ на ВДНХ: выбиты стекла в окнах и дверях одного из учебных корпусов, повреждено также общежитие,

– сообщил он.

И добавил, что на других объектах университета, по предварительной информации, повреждений нет.

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Каковы были последствия предыдущих атак?