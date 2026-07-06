Россияне разгромили Киевский национальный университет
Россияне в очередной раз атаковали украинскую столицу. Очередная вражеская атака на Киев произошла в ночь на 6 июля.
В результате атаки пострадала и образовательная инфраструктура столицы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Валерий Копейка.
Смотрите также : Разрушено как минимум 7 многоэтажных домов: в ГСЧС показали фото Киева, пострадавшего в результате атаки
Какие повреждения получил КНУ?
Ректор киевского вуза отметил, что нынешний массированный обстрел в очередной раз напомнил, какую высокую цену ежедневно платит Украина.
В результате взрывной волны пострадали корпуса КНУ на ВДНХ: выбиты стекла в окнах и дверях одного из учебных корпусов, повреждено также общежитие,
– сообщил он.
И добавил, что на других объектах университета, по предварительной информации, повреждений нет.
Смотрите также: Участники жалуются на тяжелые условия: будут ли проводить НМТ в течение двух дней
Каковы были последствия предыдущих атак?
- В ночь на 2 июня враг также подверг Киев массированному обстрелу. Тогда в трех районах столицы были повреждены, в частности, 11 учебных заведений.
По предварительным данным, это были 5 детских садов, 4 школы, 1 профессионально-техническое училище и 1 колледж в Подольском, Соломенском и Святошинском районах.
Россияне массово провели атаку на украинскую столицу и в ночь на 15 июня. Тогда разрушениям подверглись 9 учебных заведений в пяти районах: 4 детских сада и 5 школ и лицеев. Тогда были повреждены окна, двери, фасады, входные группы, а в отдельных учреждениях – актовые залы и стеклянные перекрытия.