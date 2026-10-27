Россияне повредили здания и общежития одного из киевских вузов: есть пострадавшие
Ночью 27 октября Россия вновь обстреляла объекты образовательной инфраструктуры в Киеве. В частности, враг повредил учебные корпуса и общежития Государственного торгово-экономического университета.
Также есть пострадавшие. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко.
Что известно об атаке
Министр отметил, что пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время университет проводит оценку ущерба.
Это уже не первый раз, когда страна-террорист проводит атаку на учебные заведения. Университет, научное учреждение, колледж, школа или детский сад – враг без какого-либо сострадания или человечности направляет свои ракеты на детей, учителей и ученых. Циничным действиям Москвы нет никаких оправданий,
– заявил чиновник.
И в очередной раз обратился ко всем участникам образовательного процесса: во время воздушной тревоги важно немедленно укрыться. Безопасность должна быть превыше всего, а укрытие – безальтернативный вариант при российских обстрелах.
Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram сообщил, что число пострадавших в результате российского удара по кампусу университета и прилегающей территории возросло до 12.
Пятеро из них – студенты и сотрудники университета. Пока экстренные службы оказывали помощь людям и ликвидировали последствия первого удара, россияне вновь применили баллистическое оружие,
– заявил глава государства.
Что известно об атаках России на вузы и научные учреждения
- Ночью 21 октября россияне в очередной раз атаковали украинские города. В частности, три украинских университета – в Умани, Кременчуге и Киеве.
- 13 октября россияне атаковали Ровенский государственный гуманитарный университет. В результате вражеской атаки возник пожар в учебном корпусе.
- 28 сентября российский дрон атаковал здание НАН Украины. Оно расположено недалеко от главного корпуса КНУ имени Тараса Шевченко.
- 2 сентября вражеские дроны атаковали учебные корпуса Национального университета пищевых технологий в Киеве. Они также расположены недалеко от КНУ.