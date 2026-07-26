Правильно ли называть "серпень" "августом": какое из этих названий более близко украинской традиции

Названия месяцев – это небольшая история народа. Они могут рассказать об императорах или богах, а также о природе, труде людей и жизни наших предков. Какой путь выбрали украинцы?

В календаре всего двенадцать названий месяцев, но даже их переводят по-русски или допускают ошибки. Одна из распространенных ошибок – называть последний месяц лета "августом". Рассказываем, как правильно называть, со ссылкой на "Всеосвита".

Почему на украинском правильно не "август"?

Лето пролетает быстро, уже на пороге последний месяц. Но даже его название требует языковой коррекции, ведь он вовсе не "август". Украинский литературный язык знает только одно нормативное название последнего месяца лета – серпень.

Слово "август" происходит от латинского Augustus – титула римского императора Октавиана Августа, который он получил в 8 году до нашей эры. Во многих европейских языках название месяца сохранило именно эту форму: August (английский, немецкий), août (французский).

В украинский язык оно попало через русскую традицию, поэтому "август" – это калька, чуждая нашей аутентичной системе названий.

Название "серпень" происходит от слова"серп" – и го орудия, которым в древности жали зерновые культуры. Именно на этот период приходилась самая важная жатва, поэтому месяц и получил такое название.

Подобный принцип лежит в основе и многих других украинских названий месяцев:

січень – от слова "секти" (расчищать леса);

– от (расчищать леса); березень – связывают с березой или заготовкой березового сока;

квітень – время цветения;

– время цветения; травень – пора буйной травы;

– пора буйной травы; лирень – период цветения липы;

– период цветения липы; жовтень – время, когда желтеет листва;

время, когда желтеет листва; листопад – месяц опадения листьев.

То есть украинский календарь отражает жизнь природы и труд человека.

Как еще называли август?

В разное время и в разных регионах Украины существовали и народные названия этого месяца. Среди них:

жнивец – месяц жатвы;

– месяц жатвы; жнивень – время сбора урожая;

– время сбора урожая; копень – от копны зерна, которую складывали на поле;

– от копны зерна, которую складывали на поле; густоїд / густир – пора изобилия, когда созревает много овощей и фруктов;

– пора изобилия, когда созревает много овощей и фруктов; гедзень – время активности насекомых;

– время активности насекомых; ки́вень, ки́вотень – от того, что животные от надоедливых насекомых кивают головой;

– от того, что животные от надоедливых насекомых кивают головой; спасівець – в честь большого праздника этого месяца;

в честь большого праздника этого месяца; хлебочол / хлебосол – месяц нового хлеба.

А еще – бари́льник, прибери́ха-припаси́ха, ильовиц, илевый / елевей. Немало, правда? И все эти названия связаны то ли с природой, то ли с трудом.

Большинство этих названий сохранилось лишь в народной традиции и этнографических записях, а литературной нормой стал "серпень".

Название "серпень" – это не просто слово из календаря. Оно хранит память о труде наших предков, жатве и украинской языковой традиции. Поэтому, планируя отпуск или встречу, стоит говорить "на серпень", а не "на август".