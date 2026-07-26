У календарі лише дванадцять назв місяців, але навіть їх калькують на російський взір чи роблять помилки. Одна з поширених – називати останній місяць літа "августом". Розповідаємо як називати правильно з посиланням на "Всеосвіта".

Чому українською правильно не "август"?

Літо збігає швидко, уже на порозі останній місяць. Та навіть його назва потребує мовної корекції, бо він зовсім не "август". Українська літературна мова знає лише одну нормативну назву останнього місяця літа – серпень.

Слово "август" походить від латинського Augustus – титулу римського імператора Октавіана Августа, яку отримав у 8 році до нашої ери. У багатьох європейських мовах назва місяця зберегла саме цю форму: August (англійська, німецька), août (французька).

В українську вона потрапила через російську традицію, тому "август" – це калька, чужа для нашої автентичної системи назв.

Назва "серпень" походить від слова "серп" – знаряддя, яким у давнину жали зернові культури. Саме в цей період припадали найважливіші жнива, тому місяць і отримав таку назву.

Подібний принцип мають і багато інших українських назв місяців:

січень – від сікти (розчищати ліси);

– від (розчищати ліси); березень – пов'язують із березою або заготівлею березового соку;

– пов'язують із березою або заготівлею березового соку; квітень – час цвітіння;

– час цвітіння; травень – пора буйної трави;

– пора буйної трави; липень – період цвітіння липи;

– період цвітіння липи; жовтень – час коли жовтіє листя;

– час коли жовтіє листя; листопад – місяць опадання листя.

Тобто український календар відображає життя природи та працю людини.

Як ще називали серпень?

У різний час та у різних регіонах України існували й народні назви цього місяця. Серед них:

жнивець – місяць жнив;

– місяць жнив; жнивень – час збирання врожаю;

– час збирання врожаю; копень – від копи збіжжя, які складали на полі;

– від копи збіжжя, які складали на полі; густоїд / густир – пора достатку, коли достигає багато овочів і фруктів;

– пора достатку, коли достигає багато овочів і фруктів; гедзень – час активності комахи;

– час активності комахи; ки́вень, ки́вотень – від того, що тварини від надокучливих комах кивають головою;

– від того, що тварини від надокучливих комах кивають головою; спасівець – на честь великого свята цього місяця;

– на честь великого свята цього місяця; хлібочол / хлібосол – місяць нового хліба.

А ще – бари́льник, прибери́ха-припаси́ха, ильовіць, илевий / елевей. Чимало, правда ж? І усі ці назви пов'язані чи то з природою, чи з працею.

Більшість цих назв залишилися лише в народній традиції та етнографічних записах, а літературною нормою став серпень.

Назва серпень – це не просто слово з календаря. Вона зберігає пам'ять про працю наших предків, жнива та українську мовну традицію. Тож, плануючи відпустку чи зустріч, варто казати "на серпень", а не "на август".