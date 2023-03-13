Воины ВСУ продолжают героическую оборону Бахмута и всей Украины от российского нашествия. Бои за город уже достигли наивысшего уровня напряжения.

Все же до сих пор многие украинцы не знают, как правильно – БАхмут или БахмУт. Как правильно называть украинскую "крепость духа", расскажет 24 Канал.

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Как правильно – Бахмут или БахмУт

До 1924 года город назывался БахмУт, затем 92 года был Артемовском. После 2016 года, когда вернуло историческое название, его стали называть преимущественно БАхмутом. Именно такой упор фиксируют современные украинские словари.

Как пишет редактор Ольга Васильева, в советских словарях река называлась БахмУт. Словари независимой Украины фиксируют другое:

в "Топонимическом словаре Украины" М. П. Янка (1998 года) найдем двойной ударение (Бáхмýт);

в новейшем (2014) "Этимологическом словаре топонимов Украины" В. В. Лучика видим "БАхмут".

Однако многие местные жители подчеркивают: название "БАхмут" с ударением на первом слогов является обезображенным. И отмечает, что историческое название города – БахмУт. Поэтому местные просят украинцев и представителей медиа прекратить издевательство и называть город БахмУтом.

Так и заведующий отделом Бахмутского краеведческого музея Игорь Корнацкий считает, что правильно говорить именно БахмУт – с акцентом на ý. Кроме того, уточняет, реку Бахмут издавна также называли уменьшенной БахмУткой. Приводит он пример и по литературе. Так, Сосюра использовал упор именно на ý, в словах Бахмýт, Бахмýтка, и употреблял его последовательно. Корнацкий убежден, что нужно доверять местной устной традиции и называть город БахмУтом.

языковеды и историки считают, что следует прислушиваться к местным жителям. Последние же рекомендуют называть городом. В произведениях украинских писателей и поэтов – также БахмУт. Все же в словарях украинского языка, согласованных учеными, есть название "БАхмут". Поэтому специалисты убеждены, что вряд ли можно считать ударение на первом слоге ошибкой. Так, некоторые из языковедов склоняются к двойному ударению, ведь происхождение этого слова неизвестно.(укр.)