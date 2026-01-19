Лазня или баня: какое из этих слов правильное в украинском языке

Из-за наличия синонимов ко многим словам возникает путаница, не является ли какое-то из них суржиком или калькированием. Кроме того, усложняет ситуацию и многозадачность некоторых слов, например лазни и бани.

Как правильно называть помещение – баня или лазня, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения Адама Диденко.

Какое из слов правильное – лазня или баня?

Одним из видов отдыха и оздоровления является парение в бане. Но для обозначения этого помещения или здания есть еще одно слово – лазня. Поэтому возникает сомнение – какое из слов исконно, а какое – заимствованное или калькированное.

Словарь украинского языка в 11 томах (СУМ-11), дает такое определение термина: "здание для мытья, парения".

Современные украинские словари содержат оба слова, как синонимы или с пометкой "то же самое". Но разница между словами – в происхождении.

Слово "лазня" праславянского происхождения, вероятно связано с глаголом laziti "лазить". Название могло быть обусловлено тем, что в банях залезали на полки, чтобы попариться.

Интересно, что этого слова нет в русском языке, а украинцы еще так называли низкую хижину с маленьким входом, куда можно только пролезть на коленях. Вероятно, какую-то хозяйственную постройку.

Ну и конечно еще одно значение, разговорное "лазня" – это то же самое, что и "лестница или сходня".

Слово "баня" же указано как многозначное. Это тоже помещение для парения. А происходит то ли из праславянского, то ли из латинского языка – bāneum (balneum) – "баня, купальня". Вспомните, что у нас есть термин – "бальнеологический курорт", поэтому все логично.

Что такое "бальнеологический курорт"?

Это курорт, где лечение базируется на использовании целебных природных минеральных вод, лечебных грязей и других природных ресурсов для внутреннего употребления (питье) или наружного применения (ванны), что помогает в лечении хронических заболеваний, реабилитации и общем оздоровлении организма. В Украине это Трускавец, Моршин, Сходница, Миргород, Хмельник и курорты Закарпатья, где применяют различные минеральные воды.

А еще словом "баня" называют еще несколько вещей:

Баня – "купол, выпуклая крыша".

Баня – солеварня, копальня.

Баня – большая тыква (только это не гарбуз).

А еще выражение "дать баню", означает дать взбучку.

И есть производное – "ковбаня" – котловина или глубокая яма, наполненная водой; яма в реке, море, стремительная впадина в воде.

А также – "калабаня" – лужа.

Баня или баня: смотрите видео

Мы привыкли и еще к одному слову – сауна. Впрочем, "сауна" в переводе с финского означает "баня". Поэтому, правильно говорить или "финская баня", или "сауна" – и, отнюдь, не "финская сауна".

Интересно, что в основе как руськой, так и финской бань есть одна и та же изба, нагревающаяся "по-черному" (без дымохода).

Поэтому смело и безошибочно можете пользоваться всеми словами.

А если боитесь запутаться, то место для парения называйте "лазня" или "сауна", а "баня" оставьте для архитектурных или технических значений.