Баргароны: забытое название ягоды, которую знают чуть ли не в каждом регионе

Жаркое лето в самом разгаре, но это и время вкусных фруктов и ягод. Причем у многих из них в разных регионах Украины есть свои названия, и некоторые из них совершенно причудливые.

О том, кого в Донецкой области называют "баргаронами", рассказываем со ссылкой на лингвиста Оксану Николаевну.

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Какую ягоду называют "баргаронами"?

В каждом уголке Украины есть свои слова, которые могут удивить даже носителей украинского языка. Среди них есть и диалектные названия растений, ягод и фруктов. Одно из таких малоизвестных слов – "баргароны". Так называют ягоду, которой именно сейчас наслаждаются украинцы. Так что же оно означает, ведь этого слова вы не найдете ни в одном словаре?

"Баргаронами" в диалекте Донецкой области называют белую или светло-желтую черешню. Это не отдельный вид дерева, а народное название, образовавшееся от названий сортов черешни со светлыми плодами. Сначала сорт, а затем обобщенное название для черешни.

Лингвист, репетитор по языку Оксана Николаевна, уроженка села Красноармейское (сегодня – Крещатицкое) Новоазовского района Донецкой области, вспоминает, что все свое детство называла черешню именно "баргаронами" и не представляла, что это название сорта, а не ягоды в целом.

Раньше я считала, что вся черешня – это и есть "баргороны". Потом узнала, что сорт желтой черешни, который когда-то завозили в Донецкую область, называется "Баргарон",

– рассказала Оксана.

И сегодня среди желтых сортов можно встретить похожее название – "Бигарро желтая", которая относится к позднеспелым сортам и обладает хорошими вкусовыми качествами. А еще есть "Бигарро булат" ( красная крупная черешня), правда, звучит похоже? Эти сорта были завезены на юг Украины из Франции, и калькированное видоизмененное народное название распространилось по Приазовью. И так черешню называют и в Запорожской области, и на Кубани.

Хотя точное происхождение слова "баргароны" окончательно не выяснено, поскольку название не имеет очевидной связи со словом "черешня".

Интересно! В комментариях под объяснением лингвиста можно встретить и другое диалектное название черешни, но уже с Запада Украины (Тернопольская, Львовская, Ивано-Франковская области) – морели или марели.

Поэтому в этом регионе можно услышать:

В этом году баргароны хорошо уродились.

На рынке уже продают сладкие баргароны.

Что такое "баргароны": смотрите видео

Для этого региона характерно и свое название для других ягод, сезон которых вот-вот начнется, арбузов и дынь – бахча, бакша.

Слово"баргароны" относится к диалектной лексике, его не употребляют по всей Украине, а потому это слово может стать интересной лингвистической находкой. В литературном языке чаще всего говорят "белая черешня" или "желтая черешня" – в зависимости от цвета плодов.

Белая черешня – очень полезная ягода, ее главное преимущество – гипоаллергенность. Она содержит много клетчатки, витамина C, калия и антиоксидантов, которые улучшают пищеварение, поддерживают здоровье сердца и сосудов. Вы уже успели полакомиться черешней?

Так что если услышите слово "баргарони", знайте: скорее всего, речь идет о сочной светлой черешне. А если в вашем крае ее называют по-другому – это еще одно напоминание о том, насколько разнообразен и богат украинский язык. Такие слова являются частью языкового наследия каждого региона и помогают лучше понять историю и культуру местности.