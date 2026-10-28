Что такое "батник" и с чем его носят: объясняем модные термины

Мода постоянно меняется, а вместе с ней появляются и новые названия одежды. Что раньше называли просто кофтой, сегодня может оказаться "худи", "свитшотом" или "лонгсливом".

24 Канал объясняет современные слова, чтобы в разговоре о покупках не приходилось переспрашивать.

Что такое "батник"?

Мода постоянно меняется, а вместе с ней появляются и новые названия одежды. Что раньше называли просто кофтой, сегодня может оказаться "худи", "свитшотом" или "лонгсливом". Молодежь легко различает эти вещи, а старшему поколению такие слова иногда кажутся настоящей загадкой. К тому же в повседневной речи есть и названия, значение которых отличается от словарного.

Одно из них – батник. В разговорах так иногда называют теплую кофту. Однако словари объясняют это слово иначе: батник – это приталенная рубашка с воротником, манжетами и пуговицами спереди. Такое значение приводит, в частности, словарь на портале "Горох".

Слово происходит от английского термина"button-down" или"button-down collar" (рубашка с воротником на пуговицах), а также от словосочетания "buttons down" (пуговицы вниз).

Интересно, что слово "батник" стало популярным в Советском Союзе в середине 1970-х годов, когда в моду вошел стиль диско. Так называли женские и мужские рубашки приталенного кроя, ярких цветов, с длинными заостренными концами воротников. Модники и модницы охотились за батниками в магазинах, искали их у перекупщиков, а те, кто умел шить, даже переделывали обычные рубашки: делали вытачки, сужали силуэт и добавляли модные детали.

Стиль диско 70-х / metrosexual.com.ua

А трикотажная кофта без пуговиц и капюшона, которую часто имеют в виду в быту, – это свитшот.

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Модные слова, которые стоит знать

Вот небольшой словарик, который поможет не растеряться в магазине и понять, что говорит молодежь.

Свитшот – теплая трикотажная кофта без капюшона, обычно с круглым вырезом и манжетами на рукавах и внизу.

– теплая трикотажная кофта без капюшона, обычно с круглым вырезом и манжетами на рукавах и внизу. Худи – кофта с капюшоном, часто еще и с большим карманом спереди. Именно капюшон помогает отличить ее от свитшота.

– кофта с капюшоном, часто еще и с большим карманом спереди. Именно капюшон помогает отличить ее от свитшота. Лонгслив – футболка с длинными рукавами. Она может быть тонкой и облегающей или более свободной.

– футболка с длинными рукавами. Она может быть тонкой и облегающей или более свободной. Пуловер – вязаная одежда с характерным V-образным вырезом.

– вязаная одежда с характерным V-образным вырезом. Кроп-топ – укороченный верх, заканчивающийся выше талии или на уровне талии. Это может быть футболка, майка или блузка.

– укороченный верх, заканчивающийся выше талии или на уровне талии. Это может быть футболка, майка или блузка. Джоггеры – удобные штаны в спортивном стиле, часто с манжетами или резинками внизу.

– удобные штаны в спортивном стиле, часто с манжетами или резинками внизу. Карго – штаны с большими накладными карманами по бокам. Изначально такой крой ассоциировался с практичной рабочей и военной одеждой.

– штаны с большими накладными карманами по бокам. Изначально такой крой ассоциировался с практичной рабочей и военной одеждой. Оверсайз – одежда свободного, намеренно увеличенного кроя. Это не отдельный вид вещи, а характеристика ее фасона.

– одежда свободного, намеренно увеличенного кроя. Это не отдельный вид вещи, а характеристика ее фасона. Бомбер – короткая куртка с манжетами на рукавах и резинкой внизу.

– короткая куртка с манжетами на рукавах и резинкой внизу. Лонглайн – удлиненная модель одежды, например футболка или рубашка, которая прикрывает бедра.

– удлиненная модель одежды, например футболка или рубашка, которая прикрывает бедра. Аутфит – полный образ, то есть сочетание одежды, обуви и аксессуаров.

Как правильно называть различные кофты: смотрите видео

Это далеко не весь перечень моделей штаны., кофт, майок или блуз, а также головные уборы – кепка, картуз, кашкет, фуражка, кепи (о разнице между ними 24 Канал писал ранее).

Большинство этих названий пришло из английского языка вместе с модой и новыми фасонами. Некоторые из них уже настолько привычны, что без них трудно представить описания одежды в магазинах. Эти слова используют в современных украинских текстах о моде.

Конечно, не обязательно запоминать все модные термины. Если сказать "кофта с капюшоном" вместо "худи", вас тоже поймут. Но знать эти слова полезно: так проще выбирать одежду, читать описания товаров и общаться с молодежью. А если кто-то попросит купить свитшот, теперь вы будете знать, что искать – и точно не перепутаете его с рубашкой на пуговицах – батником.