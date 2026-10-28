Що таке "батник" і з чим його носять: пояснюємо модні слова

24 Канал пояснює сучасні слова, щоб у розмові про покупки не доводилося перепитувати.

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Що таке "батник"?

Мода постійно змінюється, а разом із нею з’являються й нові назви одягу. Те, що колись називали просто кофтою, сьогодні може виявитися "худі", "світшотом" або "лонгслівом". Молодь легко розрізняє ці речі, а старшому поколінню такі слова іноді здаються справжньою загадкою. До того ж у повсякденному мовленні є й назви, значення яких відрізняється від словникового.

Одна з них – батнік / батник. У розмовах так іноді називають теплу кофту. Проте словники пояснюють це слово інакше: батник – це приталена сорочка з комірцем, манжетами та ґудзиками спереду. Таке значення подає, зокрема, словник на порталі "Горох".

Слово походить від англійського терміна "button-down" або "button-down collar" (сорочка з комірцем на ґудзиках), а також від словосполучення buttons down (ґудзики донизу).

Цікаво, що слово "батник" стало популярним у Радянському Союзі в середині 1970-х років, коли в моду ввійшов стиль диско. Так називали жіночі й чоловічі сорочки приталеного крою, яскравих кольорів, із довгими загостреними кінцями комірців. Модники й модниці полювали на батніки в магазинах, шукали їх у перекупників, а ті, хто вмів шити, навіть переробляли звичайні сорочки: робили виточки, звужували силует і додавали модних деталей.

Стиль диско 70-х / metrosexual.com.ua

А трикотажна кофта без ґудзиків і капюшона, яку часто мають на увазі в побуті, – це світшот.

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Модні слова, які варто знати

Ось невеликий словничок, який допоможе не розгубитися в магазині й зрозуміти, про що говорить молодь.

Світшот – тепла трикотажна кофта без капюшона, зазвичай із круглим вирізом і манжетами на рукавах та внизу.

– тепла трикотажна кофта без капюшона, зазвичай із круглим вирізом і манжетами на рукавах та внизу. Худі – кофта з капюшоном, часто ще й із великою кишенею спереду. Саме капюшон допомагає відрізнити її від світшота.

– кофта з капюшоном, часто ще й із великою кишенею спереду. Саме капюшон допомагає відрізнити її від світшота. Лонгслів – футболка з довгими рукавами. Вона може бути тонкою й обтислою або вільнішою.

– футболка з довгими рукавами. Вона може бути тонкою й обтислою або вільнішою. Пуловер – в'язаний одяг з характерним V-вирізом.

– в'язаний одяг з характерним V-вирізом. Кроп-топ – укорочений верх, який закінчується вище талії або на рівні неї. Це може бути футболка, майка чи блузка.

– укорочений верх, який закінчується вище талії або на рівні неї. Це може бути футболка, майка чи блузка. Джогери – зручні штани в спортивному стилі, часто з манжетами або гумками внизу.

– зручні штани в спортивному стилі, часто з манжетами або гумками внизу. Карго – штани з великими накладними кишенями з боків. Спочатку такий крій був пов’язаний із практичним робочим і військовим одягом.

– штани з великими накладними кишенями з боків. Спочатку такий крій був пов’язаний із практичним робочим і військовим одягом. Оверсайз – одяг вільного, навмисно збільшеного крою. Це не окремий вид речі, а характеристика її фасону.

– одяг вільного, навмисно збільшеного крою. Це не окремий вид речі, а характеристика її фасону. Бомбер – коротка куртка з манжетами на рукавах і гумкою внизу.

– коротка куртка з манжетами на рукавах і гумкою внизу. Лонглайн – подовжена модель одягу, наприклад футболка або сорочка, яка прикриває стегна.

– подовжена модель одягу, наприклад футболка або сорочка, яка прикриває стегна. Аутфіт – повний образ, тобто поєднання одягу, взуття й аксесуарів.

Як називати правильно різні кофти: дивіться відео

Це далеко не весь перелік моделей штанів, кофт, майок чи блуз, а ще головні убори – кепка, картуз, кашкет, фуражка, кепі (про різницю між ними 24 Канал писав раніше).

Більшість цих назв прийшла з англійської мови разом із модою та новими фасонами. Деякі з них уже настільки звичні, що без них важко уявити описи одягу в магазинах. Ці слова використовують в сучасних українських текстах про моду.

Звісно, не обов’язково запам’ятовувати всі модні терміни. Якщо сказати "кофта з капюшоном" замість "худі", вас теж зрозуміють. Та знати ці слова корисно: так простіше обирати одяг, читати описи товарів і порозумітися з молоддю. А якщо хтось попросить купити світшот, тепер ви знатимете, що шукати – і точно не переплутаєте його із сорочкою на ґудзиках – батником.