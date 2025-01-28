За отказ отчислят из вуза: как будет происходить базовая военная подготовка студентов

В сентябре 2025 года в Украине стартует обязательная базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов вузов. Это нововведение является частью комплексной реформы системы военной подготовки граждан.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Программа БЗВП разработали с учетом современных вызовов и опыта ведущих европейских стран, в частности Польши, Финляндии и стран Балтии. Она направлена на формирование у молодежи необходимых военных навыков и обеспечение готовности граждан к защите государства.

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Что такое БЗВП для студентов

БЗВП – это программа военной подготовки для студентов, что интегрируется в образовательный процесс ЗВО. Ее цель – формирование базовых военных компетентностей у молодежи, повышение уровня национальной безопасности и готовности граждан к защите государства в условиях современных вызовов.

Программа трансформирует традиционное представление о военной подготовке, превращая ее в образовательный инструмент личностного и профессионального развития молодежи.

Важно! Изменения в закон не предусматривают мобилизацию до 25 лет. В то же время юноши и девушки в возрасте от 18 до 25 лет по собственному желанию могут присоединиться к службе в Силах обороны на контрактной основе.

Что включает программа БОВП

Базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов вузов предусматривает 300 академических часов. Программа состоит из двух компонентов:

теоретический курс (90 академических часов) будет проводиться непосредственно в учебных заведениях;

практический курс (210 академических часов) будет реализовываться в специальных учебных центрах ВСУ.

Когда необходимо проходить БЗВП

Для соискателей высшего образования на основе полного общего среднего образования БЗВП будут преподавать на втором году обучения.

Для соискателей высшего образования на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра и образовательной степени младшего бакалавра – на первом году обучения.

Кто должен проходить подготовку

Теоретический курс будут преподавать для всех студентов. Практическую часть должны пройти все мужчины, пригодные по состоянию здоровья.

Женщины, которые пригодны по состоянию здоровья, смогут присоединиться к практическим занятиям исключительно добровольно. Для этого им необходимо будет стать на воинский учет в ТЦК и СП.

Обратите внимание! Отказ мужчины-студента, который признан годным к военной службе, от прохождения практической подготовки базовой подготовки является основанием для его отчисления из учебного заведения в соответствии с законодательством.

Какие преимущества предоставляет прохождение БЗВП

После прохождения БЗВП студенты принимают военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность. Это освободит их от прохождения обязательной базовой военной службы, которую, согласно действующему законодательству, должны пройти все мужчины в возрасте 18 – 25 лет.

Также прохождение БЗВП будет необходимым условием для первого трудоустройства на государственную службу, в органы местного самоуправления и прокуратуру.

Как организуют учебный процесс

Программа рассчитана для студентов дневной и дуальной форм обучения. Теоретическая подготовка будет интегрирована в учебный план как отдельная дисциплина. Практические занятия будут проводить во время каникул, что позволит избежать конфликта с основным обучением.

Кто будет преподавать

К преподаванию БЗВП привлекут опытных военнослужащих в отставке, ветеранов войны и военной службы. Обязательными требованиями являются свободное владение украинским языком, соответствующий уровень высшего образования, а также надлежащее состояние здоровья и физическая подготовка.

Какие практические навыки получают студенты

Во время подготовки граждане получат базовые знания по:

тактике;

домедицинской помощи;

психологической подготовки;

основ воинской дисциплины;

международного гуманитарного права;

навыки обращения со стрелковым оружием.

Основной акцент сделают на практических аспектах, в частности тренировке в использовании оружия, ориентировании на местности и обеспечении собственной безопасности в условиях боевых действий и тому подобное.

Какое снаряжение используют во время обучения

Практические занятия будут проводить с использованием стандартного стрелкового вооружения Вооруженных Сил Украины. В частности, это автоматы, пулеметы и гранатометы.

Отдельные учения также будут включать ознакомление с военной техникой в зависимости от доступности и профиля учебных центров.

Как учитывают состояние здоровья

Перед началом практической части все участники пройдут медицинский осмотр в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Лица, признанные непригодными к военной службе, будут освобождены от практического курса.