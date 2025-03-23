Лисовой рассказал, кто будет преподавать базовую общую военную подготовку в вузах

Ветераны с боевым опытом смогут преподавать базовую общую военную подготовку (БОВП) в вузах. Однако только те, кто получил степень магистра.

Такие нововведения будет предусматривать соответствующая программа, которую готовит Кабмин, сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Hromadske.

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Кто будет преподавать БЗВП в вузах

В МОН сейчас определяют, кто должен преподавать базовую подготовку в вузах, ведь с 1 сентября стартует соответствующая программа.

Это по всей стране, все университеты. Могут быть набраны местные, соответственно люди из регионов могут быть трудоустроены. У них есть острая проблема сегодня,

– заявил чиновник.

И добавил, что нужно 600 преподавателей в вузы, которые будут преподавать БЗВП.

Здесь важно иметь высшее образование, магистерскую степень. Теоретическую часть БЗВП будут преподавать люди, которые трудоустроены в университетах. Практическую – это полигоны,

– уточнил он.

Лисовой отметил, что в случае необходимости ветеранам могут помочь с педагогической магистратурой. Их также могут трудоустраивать в ячейки, которые преподают военную подготовку для школьников. Министр добавил, что сейчас обновленный школьный предмет "Защита Украины" работает "кустовым методом". То есть школы ездят в ячейки, где преподают профессионалы.

Не учитель физкультуры на 0,25 ставки преподает "Защита Украины", а профессиональный человек 8 часов ежедневно работает с разными группами детей по 9 модулям, где включено все главное. Где нет строевой подготовки и минимум времени отводится на изучение уставов. Здесь люди с практическим боевым опытом и со способностями к преподаванию могут быть привлечены, – рассказал министр.

И добавил, что в Украине работает 980 ячеек. Но нужны профессиональные преподаватели.

Там очень часто преподают гражданские без боевого опыта. Прекрасно, если они делают это качественно. Но туда минимум по несколько человек с боевым опытом – это другой уровень авторитета в глазах молодежи и другие знания,

– резюмировал глава МОН.

Ранее мы информировали, что военнослужащие смогут параллельно учиться в вузах и служить в ВСУ.