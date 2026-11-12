Херсонский диалект: что означают слова "бекмес", "курдик" и "скирда"

Херсонская область отличается своими языковыми особенностями –: местные жители сохранили немало слов, которые могут удивить жителей других регионов Украины. В местной речи можно услышать необычные названия овощей, предметов быта, природных явлений и даже людей.

О словах, происходящих из южных степей Украины, о которых вы, возможно, не слышали, рассказываем со ссылкой на лингвиста Андрея Шимановского.

Почему речь Херсонщины особенная?

Лингвисты называют местный диалект Херсонщины – степным. Она относится к юго-восточному диалекту украинского языка. Ее формирование связано с активным заселением юга Украины в XVII–XVIII веках, когда здесь пересекались различные языковые традиции переселенцев.

Степной диалект имеет характерные особенности произношения, грамматики и лексики. Например, местные жители могут сокращать глаголы: вместо "розказувати" говорят "розказувать", вместо "прямо" – "прям". Такие формы присущи многим южным говорам.

Есть и более интересные лексические особенности. Благодаря земледелию, огородничеству, рыболовству и животноводству в местной речи сохранилось много слов, связанных с традиционным бытом. К тому же даже в пределах одной области слова могут отличаться в зависимости от населенного пункта.

Необычные слова херсонского диалекта

Слова херсонского диалекта сейчас собирают и сохраняют, поскольку часть Херсонщины оккупирована и языковое достояние со временем может быть утрачено. Несколько интересных слов из этого края узнал и Андрей Шимановский:

Бекмес – варенье из тыквы.

варенье из тыквы. Скирда – собранное в кучу сено.

– собранное в кучу сено. Штахетник – забор.

– забор. Бобочка – мужская рубашка с коротким рукавом.

– мужская рубашка с коротким рукавом. Пиндики-миндики – лакомства, сладости.

– лакомства, сладости. Синенькі / сині – баклажаны. Это название распространено и за пределами Херсонской области, но хорошо узнаваемо в местном говоре.

Знаете ли вы, что означают эти слова из Херсонской области: смотрите видео

Вот еще несколько примеров, которые собрала жительница Берислава Ольга Касьянова, записывая слова у родных, соседей и знакомых.

Ваганы – большой таз для хозяйственных нужд. В нем могли мыть собаку, замачивать огурцы или стирать белье.

– большой таз для хозяйственных нужд. В нем могли мыть собаку, замачивать огурцы или стирать белье. Курдик – местное слово, которое исследовательница диалекта называет особенно редким; так называют насекомое – стрекозу.

местное слово, которое исследовательница диалекта называет особенно редким; так называют насекомое – стрекозу. Матула – рыболовная сеть.

– рыболовная сеть. Морковча – так в некоторых местностях называют морковь по-корейски.

– так в некоторых местностях называют морковь по-корейски. Сапетка – металлическая корзина.

– металлическая корзина. Шворка – тонкая веревка.

– тонкая веревка. Гатка – мост у берега, с которого ловят рыбу.

Как война повлияла на херсонский диалект?

Местный диалект продолжает меняться вместе с жизнью людей. После начала полномасштабного вторжения в нем появились военные термины, новые названия и слова, связанные с оккупацией и сопротивлением.

Чорнобаити – повторять одну и ту же ошибку, действовать безрезультатно. Новый глагол образовался от названия села Чернобаевка, которое стало известным благодаря неоднократным успешным ударам украинских военных по российским силам.

Изменилось и значение привычных географических понятий. Например, выражения "левый берег" и "правый берег" для жителей области приобрели особое значение.

Отдельную работу по сохранению местной лексики проводит Ольга Касьянова. Она записывает слова, объясняет их и собирает своеобразный словарь херсонского диалекта. Ведь вместе с переселением людей из-за войны их привычные слова оказываются далеко от родных домов.

Итак, херсонский диалект – часть языкового наследия украинского юга. Какие слова вы знали?