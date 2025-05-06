Бесплатное обучение в Польше: кто имеет право на такую привилегию

Если для получения образования вы рассматриваете учебные заведения Польши, то знайте, что в них есть возможность учиться бесплатно. Но при выполнении ряда условий.

Польские вузы предоставляют возможность учиться иностранцам бесплатно. Какие обязательные условия для этого следует выполнить рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Новая Польша".

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Кто может учиться бесплатно в Польше

Все больше студентов-иностранцев выбирают Польшу для получения образования. И данные 2023 года свидетельствуют, что в Польше каждый одиннадцатый студент – иностранец. Более того, каждый двадцатый – украинец.

Большинство студентов-иностранцев в Польше выбирают программы на польском языке (60,4 %). На английском учится 36,6% иностранных студентов, обычно – на медицинских специальностях или на "Бизнесе, администрации и праве". О уровне знания английского для обучения в Польше, 24 Канал писал ранее.

Кроме того, студенты-иностранцы могут получить места на бесплатное обучение в государственных вузах Польши. Для этого нужно соответствовать хотя бы одному из следующих условий:

Знать польский язык на уровне С1 и иметь соответствующий сертификат. Для этого надо сдать государственный экзамен. С этим документом можно поступать на общих условиях в польские государственные вузы на специальности с польским языком преподавания и претендовать на бюджетное место. А еще на бюджетное место может претендовать студент-плательщик, если во время обучения он сдал экзамен на знание языка. Такие экзамены могут устраивать и вузы, в которых проходит обучение и выдать свой внутренний сертификат, которого будет достаточно для перевода на бюджет.

Если сдавать государственный экзамен на знание польского языка в специальных центрах, то эта процедура платная – 180 евро сам экзамен и 20 евро за сертификат.

Карта поляка дает право иностранцу бесплатно учиться в государственных высших учебных заведениях Польши. Наличие карты постоянного пребывания или же карты резидента – для тех, кто давно живет в Польше. Эта карта дает возможность еще получить бюджетное место в магистратуре и аспирантуре. Если у вас есть статус беженца или временная или дополнительная защита, предоставленные в Польше, а также, если у вас есть статус UKR. Однако в последнем случае стоит следить за изменениями и сроком действия закона "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны", ведь именно на его основе такая возможность предоставляется гражданам Украины. Бесплатное обучение доступно и для иностранцев, которые находятся в браке с гражданами Речи Посполитой или являются родственниками гражданина Польши, который проживает на территории страны. Стипендии на обучение. В отдельных случаях студентам бюджетной формы назначают денежные выплаты. Например, в рамках стипендиальных программ польского правительства студент-иностранец освобождается от оплаты за обучение и ежемесячно получает от 450 до 580 евро. Их можно получить и в государственном, и в частном заведении. Это может быть как полное освобождение от оплаты или скидка на обучение. Большинство стипендий и скидок на оплату рассматриваются индивидуально и зависят от тех или иных условий.

Стоит следить за объявлениями о наборах на стипендиальные программы непосредственно на сайте выбранного вуза, или на отдельных специализированных порталах Moje Stypendium (там, в частности, есть информация о стипендиях для украинцев в 2025 году) и Ready, Study go! Poland (о стипендиях для граждан стран, которые развиваются).

Учтите, вышеперечисленные варианты касаются только дневной формы обучения на польском языке, поскольку заочная форма в Польше всегда платная.

А еще у абитуриентов есть возможность претендовать на субсидии, выплаты для лиц с инвалидностью, а также ректорскую и социальную стипендии. Решение о назначении последней принимают на основании приложенной к заявлению справки о семейном и материальном положении.