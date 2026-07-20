"Без труда не вытащишь рыбку из пруда": известная пословица на украинском языке звучит гораздо колоритнее
Часто мы даже не замечаем, почему используем не украинские пословицы, а их дословные переводы с русского. Хотя в украинском языке есть свои собственные, естественные и образные аналоги.
Именно так произошло с популярной поговоркой "без труда не вытащишь рыбку из пруда". А какие у нее есть аналоги, рассказываем со ссылкой на объяснение филолога Виктора Дяченко (@Кучерявый).
Как переводится "без труда не вытащишь рыбку из пруда" на украинский язык?
Иногда кажется, что какая-то поговорка существовала в украинском языке "всегда". На самом же деле это может быть обычная калька. Один из таких примеров – "без труда не вытащишь рыбку из пруда". Зато украинское народное творчество предлагает десятки метких пословиц о труде.
Хотя на украинском языке оно понятно, однако не относится к традиционной украинской паремиологии, мы знаем его благодаря длительному влиянию русского языка.
Зато у украинцев издавна есть свои варианты этого выражения. Если вам нравится вариант с рыбой, то можно сказать:
Хочеш (щоб) рибку з'їсти, треба у воду лізти.
Но у нас есть еще ряд интересных и метких вариантов на любой вкус:
Без труда нема плода.
Аби вміти – треба впріти.
Не нагнувшись, гриба не знайдеш.
Печені голуби не летять до губи.
Как вам такой вариант? / Язык – ДНК нации
Під лежачий камінь вода не тече.
Хочеш їсти на калачі не сиди на печі.
Хто дбає, той і має.
Хто не робить, той не їсть.
Хто робить, той голий не ходить.
Праця чоловіка годує, а лінь марнує.
Праця все переможе.
Де руки й охота, там спора робота.
Що посієш, те й пожнеш.
Хто рано встає, тому Бог дає.
И таких вариантов фразеологизмов можно найти еще более десятка – труд и трудолюбивый человек всегда пользовались уважением среди украинцев.
- Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися.
- Нікому сама птаха в руки не летить.
- Не побігаєш – не пообідаєш.
Все эти пословицы передают одну и ту же мысль: чтобы достичь результата, нужно приложить усилия.
Как заменить известное выражение: смотрите видео
Наиболее близким украинским эквивалентом лингвисты и сборники народных пословиц считают именно выражение: "Хто дбає, той і має" или "Що посієш, те й пожнеш". Оно короткое, естественное и давно укоренилось в украинской народной традиции.
Народные пословицы и поговорки – это не только мудрость, но и часть языковой традиции. Поэтому не стоит буквально переводить выражения с других языков, если у украинцев издавна были свои.
Украинский язык богат фразеологизмами. Знание фразеологизмов – это еще и способ лучше понимать украинскую литературу, народное творчество, песни, публицистику и даже современные СМИ. Многие устойчивые выражения пришли к нам из глубины веков и сохранили народную мудрость, юмор и жизненный опыт.