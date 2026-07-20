Именно так произошло с популярной поговоркой "без труда не вытащишь рыбку из пруда". А какие у нее есть аналоги, рассказываем со ссылкой на объяснение филолога Виктора Дяченко (@Кучерявый).

Как переводится "без труда не вытащишь рыбку из пруда" на украинский язык?

Иногда кажется, что какая-то поговорка существовала в украинском языке "всегда". На самом же деле это может быть обычная калька. Один из таких примеров – "без труда не вытащишь рыбку из пруда". Зато украинское народное творчество предлагает десятки метких пословиц о труде.

Хотя на украинском языке оно понятно, однако не относится к традиционной украинской паремиологии, мы знаем его благодаря длительному влиянию русского языка.

Зато у украинцев издавна есть свои варианты этого выражения. Если вам нравится вариант с рыбой, то можно сказать:

Хочеш (щоб) рибку з'їсти, треба у воду лізти.

Но у нас есть еще ряд интересных и метких вариантов на любой вкус:

Без труда нема плода.

Аби вміти – треба впріти.

Не нагнувшись, гриба не знайдеш.

Печені голуби не летять до губи.

Как вам такой вариант? / Язык – ДНК нации

Під лежачий камінь вода не тече.

Хочеш їсти на калачі не сиди на печі.

Хто дбає, той і має.

Хто не робить, той не їсть.

Хто робить, той голий не ходить.

Праця чоловіка годує, а лінь марнує.

Праця все переможе.

Де руки й охота, там спора робота.

Що посієш, те й пожнеш.

Хто рано встає, тому Бог дає.

И таких вариантов фразеологизмов можно найти еще более десятка – труд и трудолюбивый человек всегда пользовались уважением среди украинцев.

Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися.

Нікому сама птаха в руки не летить.

Не побігаєш – не пообідаєш.

Все эти пословицы передают одну и ту же мысль: чтобы достичь результата, нужно приложить усилия.

Как заменить известное выражение: смотрите видео

Наиболее близким украинским эквивалентом лингвисты и сборники народных пословиц считают именно выражение: "Хто дбає, той і має" или "Що посієш, те й пожнеш". Оно короткое, естественное и давно укоренилось в украинской народной традиции.

Народные пословицы и поговорки – это не только мудрость, но и часть языковой традиции. Поэтому не стоит буквально переводить выражения с других языков, если у украинцев издавна были свои.

Украинский язык богат фразеологизмами. Знание фразеологизмов – это еще и способ лучше понимать украинскую литературу, народное творчество, песни, публицистику и даже современные СМИ. Многие устойчивые выражения пришли к нам из глубины веков и сохранили народную мудрость, юмор и жизненный опыт.