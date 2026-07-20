Саме так сталося з популярним висловом "без труда не витягнеш рибку із пруда". А які відповідники до нього існують, розповідаємо з посиланням на пояснення філолога Віктора Дяченка (@Кучерявий).

Як перекладається "без труда не витягнеш рибку із пруда" українською?

Іноді здається, що якийсь вислів існував в українській мові "завжди". Насправді ж це може бути звичайна калька. Один із таких прикладів – "без труда не витягнеш рибку із пруда". Натомість українська народна творчість пропонує десятки влучних прислів'їв про працю.

Хоч українською він зрозумілий, однак не належить до традиційної української пареміології, ми його знаємо через тривалий вплив російської мови.

Натомість українці здавна мають свої варіанти вислову. Якщо вам подобається варіант з рибою, то можна сказати:

Хочеш (щоб) рибку з'їсти, треба у воду лізти.

Але маємо ще низку цікавих і влучних варіантів на будь-який смак:

Без труда нема плода.

Аби вміти – треба впріти.

Не нагнувшись, гриба не знайдеш.

Печені голуби не летять до губи.

Як вам такий варіант? / Мова – ДНК нації

Під лежачий камінь вода не тече.

Хочеш їсти на калачі не сиди на печі.

Хто дбає, той і має.

Хто не робить, той не їсть.

Хто робить, той голий не ходить.

Праця чоловіка годує, а лінь марнує.

Праця все переможе.

Де руки й охота, там спора робота.

Що посієш, те й пожнеш.

Хто рано встає, тому Бог дає.

І таких варіантів фразеологізмів можна знайти ще понад десяток – праця та роботяща людина завжди були в повазі серед українців.

Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися.

Нікому сама птаха в руки не летить.

Не побігаєш – не пообідаєш.

Усі ці прислів'я передають ту саму думку: щоб досягти результату, потрібно докласти зусиль.

Як замінити відомий вислів: дивіться відео

Найближчим українським відповідником мовознавці та збірники народних прислів'їв вважають саме вислів: "Хто дбає, той і має" чи "Що посієш, те й пожнеш". Він короткий, природний і давно закріпився в українській народній традиції.

Народні прислів'я та приказки – це не лише мудрість, а й частина мовної традиції. Тому не варто буквально перекладати вислови з інших мов, якщо українці здавна мали свої.

Українська мова багата на фразеологізми. Знання фразеологізмів – це ще й спосіб краще розуміти українську літературу, народну творчість, пісні, публіцистику та навіть сучасні медіа. Багато сталих висловів прийшли до нас із глибини століть і зберегли народну мудрість, гумор та життєвий досвід.