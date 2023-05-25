Школы в Украине включат в систему охраны полиции: что изменится

Школы в Украине включат в систему охраны полиции. МВД совместно с Минобразования уже подготовили изменения в соответствующее правительственное постановление.

Об этом на совещании сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. В частности, речь идет об оборудовании школ камерами наблюдения, пультами охраны и т.д.

К теме Лисовый рассказал, как украинские вузы могут конкурировать с европейскими

Школы в Украине включат в систему охраны полиции

Клименко рассказал, что в рамках реализации Концепции безопасности учебных заведений и Декларации о безопасности школ, МВД и НПУ разработали проект совместного с МОН приказа "Об утверждении порядка раннего предупреждения и эвакуации участников образовательного процесса в случае нападения или риска нападения на учебное заведение".

Этот проект предусматривает создание алгоритмов действий при возникновении угрозы для школьников и учителей. Приказ предлагает ввести "паспорт безопасности" школы.

Смотрите также "Невиданные вызовы": премьер назвал приоритеты в подготовке к новому учебному году в Украине

Шмыгаль назвал приоритеты в подготовке к новому учебному году

Во время совещания глава правительства Денис Шмыгаль акцентировал внимание на том, что при подготовке к следующему учебному году министерства и ОВА должны сосредоточиться на пяти приоритетных направлениях: