В Украине заработали мобильные классы безопасности: чему будут учить детей
10 октября 2023, 13:39Читати новину українською
Источник:Нацполиция Украины
В Украине теперь для детей будут работать мобильные классы безопасности. Они будут доступны в 10 областях нашего государства и в Киеве.
Это общий проект Нацполиции Украины и ГСЧС. Он должен объяснить детям в доступной форме правила безопасного поведения во время войны.
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В Украине заработали мобильные классы безопасности
Для обучения специально оборудовали передвижные классы. У них дети могут изучать:
- минную безопасность;
- пожарную сохранность;
- как оказывать домедицинскую помощь;
- правила дорожного движения;
- кибербезопасность и т.д.
Мобильные классы безопасности создали для того, чтобы даже в самых отдаленных уголках Украины можно было разъяснять детям, как уберечься от опасностей во время войны.
Особую актуальность такая инициатива приобрела на деоккупированных территориях и в прифронтовых областях, отмечают в Нацполиции.Понимаете, что школьное очное образование перестало давать ребенку базовые знания? Это не повод для паники. Чтобы почувствовать разницу в подходе к преподаванию и обеспечить ребенка лучшими учебными материалами, испытайте дистанционное обучение в школе "Оптима" или же обратитесь к репетиторам от Optima Academy.
В Украине организовали важный урок
- Для учащихся 5 – 11 классов, родителей и педагогов провели Всеукраинский урок по медиаграмотности.
- Участникам рассказали, как противодействовать социальным стереотипам, кто такие боты и тролли, как не поддаться манипуляциям.
- Урок будут транслировать повторно 13 октября в 9:30 на "Суспильное Культура" и на YouTube-канале "Первый". А в 15.30 его смогут увидеть зрители местных телеканалов "Суспильного".