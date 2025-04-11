Отнюдь не "безымянный": как правильно назвать палец, на котором носят обручальное кольцо

Русский язык, который навязывали несколько веков, калькулировался и иногда может показаться, что определенные; слова исконно наши. В частности и в терминологии, обозначении частей человеческого тела.

Почему "безымянный" палец является русизмом, в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!", рассказывает 24 Канал ссылаясь на тикток @show_rami.

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Как же назвать четвертый палец

А знали ли, что в украинском языке каждый палец имеет свое название, и в дополнение еще несколько диалектических? И названия их пошли путем логического называния по расположению.

А вот название четвертого пальца – "безиіменний" – это калька от русского "безымянный". И такое название не соответствует нормам украинского языка.

Его название, принято в научной терминологии, в частности в медицинских словарях и анатомических атласах, – "підмізинний". Такое название обосновано его расположением – возле мизинца.

Однако, это не единственное название и его еще можно назвать:

примізинний,

обручковий,

персневий,

перстеневий,

перстенець.

А еще есть диалектические названия – кризе́ниць, примізинець.

Это особый палец для медицины и традиций. Именно с него берут кровь для анализа. А еще, именно на нем носят обручальное кольцо, по древнему поверью о вене, которая ведет с пальца прямо к сердцу.

Палец не "безымянный": смотрите видео

Имя четвертого пальца мы выяснили, а остальные пальцы имеют следующие названия:

Большой палец – еще первый, палюх, пучак, бецман, первак.

– еще первый, палюх, пучак, бецман, первак. Указательный палец – еще второй, указатель, перст, непудрушник.

– еще второй, указатель, перст, непудрушник. Средний палец – середина.

– середина. Мизинец – еще п'ятий, мізинок, мізельний, мизинець, мізильний, мізениць, мадзільник, мізерник.

Говоря на украинском узнавайте и о названиях частей тела, как, например, что в украинском языке нет слова "чьолка".