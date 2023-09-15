Правительство Украины согласовало проект бюджета на 2024 год. Расходы на образование увеличат на 23 миллиарда.

Согласно проекту, расходы вырастут со 156 до 179 миллиардов гривен.

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В 2024 году расходы на образование вырастут на 23 миллиарда

Глава правительства Денис Шмигаль рассказал, что акцентом проекта госбюджета является оборона и безопасность нашей страны. На эти цели направят более половины всех ресурсов бюджета – 1 триллион 685 миллиардов гривен. Это на 113 миллиардов гривен больше, чем в нынешнем году.

Второй приоритет – это социальная сфера. Третий приоритет – медицина и образование,

– уточнил премьер.

Также с 1 января минимальная зарплата в Украине вырастет до 7100 грн, а с 1 апреля – до 8000 грн, добавил Шмигаль.

Отметим: правительство приняло проект бюджета на 2024 год. Доходы общего фонда составляют 1 триллион 560 миллиардов гривен, а расходы – 3 триллиона 108 миллиардов гривен.