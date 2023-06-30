Будете поражены украинской ментальностью: что означает слово "дармовис"
В украинском языке немало колоритных слов. При этом значение отдельных из них многих удивляет.
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака" из "1+1" назвал такое колоритное слово – дармовис. Но объяснил его значение.
Смотрите также Забудьте о ежевике и чернике: как правильно называть лесные ягоды
Что означает слово "дармовис"
Так, языковед предложил украинцам проверить интуицию и выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. В частности, таких:
- гультяй;
- підвіска;
- дурниця (укр.).
Если вы определились с ответом, Авраменко вас немного удивит, ведь рассказывает, что слово "дармовис" имеет два значения.
Ьак, дармовисом называют либо подвеску, либо бездействующего человека.
Что означает "дармовис" / скриншот видео
В слове "дармовис" проявляется наша украинская ментальность. Вот как когда-то мыслили: если предмет не приносит нам пользы, он зря висит (укр. дарма висить) – дармовис. То есть это просто украшение,
– объяснил учитель.
Также Авраменко отметил: одним из соответствий к дармовису или подвеске является заимствованное слово брелок.