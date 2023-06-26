Так, украинцы не всегда правильно называли те или иные природные витамины. В частности, лесные ягоды.
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Как правильно называть лесные ягоды
Раньше мы рассказывали здесь, как нельзя называть клубнику по-украински.
В этот раз 24 Канал подскажет вам, как правильно называть два вида вкусных лесных ягод.
- лісні ягоди – лісові ягоди;
Но прежде всего помните, что ягоды являются укр. "лісовими", а не "лісними".
- єжевіка – ожина;
- черніка – чорниця;
А смакуя ежевикой, ни в коем случае не называйте ее "єжевікою" (укр.), а "чорниці – чернікою" (укр.). Чернику разве что можете назвать "афинами" (укр.), если любите диалектизмы.