Так, украинцы не всегда правильно называли те или иные природные витамины. В частности, лесные ягоды.

Смотрите также Часто ошибаетесь: почему нельзя говорить "ви гарно виглядаєте"

Как правильно называть лесные ягоды

Раньше мы рассказывали здесь, как нельзя называть клубнику по-украински.

В этот раз 24 Канал подскажет вам, как правильно называть два вида вкусных лесных ягод.

лісні ягоди – лісові ягоди;

​ Но прежде всего помните, что ягоды являются укр. "лісовими", а не "лісними".

єжевіка – ожина;

черніка – чорниця;

А смакуя ежевикой, ни в коем случае не называйте ее "єжевікою" (укр.), а "чорниці – чернікою" (укр.). Чернику разве что можете назвать "афинами" (укр.), если любите диалектизмы.

Больше о том, как правильно называть популярные ягоды на украинском и каких их суржиковых названий нужно избегать, читайте в подборке 24 Канала "Забудьте о клубниках и земляниках: как правильно называть ягоды на украинском".