5 невероятных слов, которые никто не знает: забытые сокровища украинского языка

Мы можем часами листать ленту в соцсетях, запоминать модные словечки и заимствования, но при этом не знать слов, которые уже давно существуют в украинском языке. А среди них есть настоящие находки – короткие, остроумные, образные и такие, что порой одним словом заменяют целое предложение.

Знакомимся с пятью интересными словами из украинского языка, о которых рассказывает музыкант и популяризатор языка Рами Аль Шаер.

Необычные украинские слова, которые удивят

У слов тоже есть своя история: одни передаются из поколения в поколение, другие становятся редкими, а о некоторых мы вспоминаем лишь тогда, когда случайно встречаем их в книге или словаре. Однако малоупотребительные украинские слова – не просто языковые реликвии. Они помогают точнее выражать мысли, придают речи колорит и открывают новые грани родного языка.

Познакомимся с пятью такими словами – и выясним, как их употреблять.

Дещиця – небольшое количество чего-то, немного: "Добавь в блюдо дещицу соли".

Підперезатися / підперізуватися. Підперезатися – обвязать себя поясом или ремнем. Підперезуватися – делать это регулярно или находиться в процессе действия: "Он долго подперезувался перед дорогой".

Бовваніти – нечетко виднеться издалека, выделяться на фоне местности: "За горизонтом бовванились горы".

Офірувати – отдать что-то ради кого-то или чего-то. Слово имеет книжный оттенок, а сегодня мы заменили его на "задонатить": "Она пожертвовала свои сбережения на благое дело".

"Витрішки" – разглядывание всего вокруг; слово часто встречается в шуточных выражениях: " " "Витришки покупать / продавать / ловить" или "Ити на витришки".

5 интересных украинских слов: смотрите видео от Рами Аль Шаера

Не просто читайте малоизвестные слова – пробуйте их употреблять. Язык жив, когда на нем говорят.