Знайомимося з п'ятьма цікавими словами з української мови, про які розповідає музикант та популяризатор мови Рамі Аль Шаєр.

Незвичні українські слова, які здивують

Слова теж мають свою історію: одні переходять із покоління в покоління, інші стають рідкісними, а деякі ми згадуємо лише тоді, коли випадково зустрічаємо їх у книжці чи словнику. Проте маловживані українські слова – не просто мовні реліквії. Вони допомагають точніше висловлювати думки, додають мовленню барв і відкривають нові грані рідної мови.

Знайомимося з п'ятьма такими словами – і з'ясовуємо, як їх уживати.

Дещиця – невелика кількість чогось, трохи: "Додай до страви дещицю солі".

Підперезатися / підперізуватися. Підперезатися – обв'язати себе поясом або ременем. Підперезуватися – робити це регулярно або бути в процесі дії: "Він довго підперезувався перед дорогою".

Бовваніти – невиразно виднітися здаля, вирізнятися на тлі місцевості: "За обрієм бовваніли гори".

Офірувати – жертвувати чимось заради когось або чогось. Слово має книжне забарвлення, а сьогодні ми це слово замінили на – "задонатити": "Вона офірувала свої заощадження на добру справу".

Витрішки – розглядання всього довкола; слово часто трапляється в жартівливих висловах: "Витрішки купувати / продавати / ловити" чи "Іти на витрішки".

5 цікавих українських слів: дивіться відео від Рамі Аль Шаєра

Не просто читайте маловідомі слова – пробуйте їх уживати. Мова живе тоді, коли нею говорять.