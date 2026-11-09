Не "браниться" и не "ругаться": 3 красивых украинских слова вместо них

В повседневной речи мы часто употребляем слова, которые кажутся привычными и понятными, но не всегда являются украинскими. Часто это – русизмы или кальки.

В украинском языке есть немало точных слов, которыми можно заменить эмоциональные выражения – "бранится" и "ругаться". Рассказываем со ссылкой на "Горох".

3 красивых украинских слова, которыми можно заменить "ругаться"

Даже когда ссоримся, мы можем неосознанно употреблять русские слова и калькированные выражения. В бытовых спорах часто проскакивают привычные "ругаться", "браниться" и другие слова, которые мы заимствуем из русского языка. Казалось бы, какая разница, как назвать ссору?

Но в украинском языке есть немало точных слов, которыми можно передать и громкую ссору, и сердитый ответ, и мелкие словесные перепалки. Вспомним три интересных варианта.

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Вот три интересных слова, которые стоит вернуть в активный обиход.

1. Перечитися. Слово для тех случаев, когда люди то и дело возражают друг другу, не соглашаются, обмениваются острыми репликами.

В нем чувствуется оттенок упрямства: каждый хочет сказать последнее слово. Например: "Діти знову перечаться через іграшку", "Не перечся зі старшими".

В произведениях Леси Украинки также встречается этот глагол:

"На сей раз мама тільки плакала, та вже не перечилась".

Слово отмечено как диалектное в словаре "Горох". Его можно использовать и как синоним к слову "сперечатися".

2. Гризтися. Очень образное украинское слово. В переносном смысле означает ссориться, спорить, придираться друг к другу.

Например: "Замість того щоб домовитися, вони цілий вечір гризлися".

Это слово придает высказыванию эмоциональности и сразу же рисует картину неприязненного спора. Такое значение зафиксировано в академическом СУМ-11.

3. "Гиркатися" или "гуркатися". Колоритное разговорное слово, передающее ссору с резкими, сердитыми репликами. Когда собеседники огрызаются, отвечают друг другу недовольным тоном, они как раз "гиркаються". Например: "Сусіди знову гиркаються через паркан".

Словари объясняют "гиркатися" как спорить, ссориться. Слово родственно глаголу "гиркати" – сердито ругаться на кого-то, кричать.

Анатолий Свидницкий в произведении "Люборацкие" использовал это слово: "Мася з Орисею гиркались". Как еще можно сказать "ругаться" на украинском языке?

Можно использовать и слово "сваритися" – оно вполне нормативное, понятное и широко распространенное, оно есть в академическом "Словаре украинского языка". А в целом словари содержат более 60 слов, которые можно использовать вместо русизмов "ругаться" или "браниться".