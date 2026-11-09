Не "бранитса" і не "ругатися": 3 красиві українські слова на заміну

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Українська мова має чимало влучних слів, якими можна замінити емоційні розмови – "ссору" і "ругань". Розповідаємо з посиланням на "Горох".

3 красиві українські слова, якими можна замінити "ругатся"

Навіть коли сваримося, можемо несвідомо вживати російські слова й кальковані вислови. У побутових суперечках часто проскакують звичні "ругатися", "бранитися" та інші слова, які ми переймаємо з російської. Здавалося б, яка різниця, як назвати сварку?

Але в українській мові є чимало влучних слів, якими можна передати і гучну суперечку, і сердиту відповідь, і дрібні словесні перепалки. Згадаємо три цікаві варіанти.

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Ось три цікаві слова, які варто повернути до активного вжитку.

1. Перечитися. Слово для тих випадків, коли люди раз у раз заперечують одне одному, не погоджуються, обмінюються гострими репліками.

У ньому відчувається відтінок упертості: кожен хоче сказати останнє слово. Наприклад: "Діти знову перечаться через іграшку", "Не перечся зі старшими".

У творах Лесі Українки також трапляється це дієслово:

"На сей раз мама тільки плакала, та вже не перечилась".

Слово має позначку діалектного вживання у словнику "Горох". Його можна використати і як синонім до слова "сперечатися".

2. Гризтися. Дуже образне українське слово. У переносному значенні означає сваритися, сперечатися, чіплятися одне до одного.

Наприклад: "Замість того щоб домовитися, вони цілий вечір гризлися".

Слово додає вислову емоційності й одразу малює картину неприязної суперечки. Таке значення зафіксоване в академічному СУМ-11.

3. Гиркатися чи гуркатися. Колоритне розмовне слово, яке передає сварку з різкими, сердитими репліками. Коли співрозмовники огризаються, відповідають одне одному невдоволеним тоном, вони саме "гиркаються". Наприклад: "Сусіди знову гиркаються через паркан".

Словники пояснюють "гиркатися" як сперечатися, сваритися. Слово споріднене з дієсловом "гиркати" – сердито гримати на когось, покрикувати.

Анатолій Свидницький у творі "Люборацькі" використав це слово: "Мася з Орисею гиркались". Як ще можна сказати "ругатися" українською?

Можна вживати і слово "сваритися": воно цілком нормативне, зрозуміле і поширене в академічному Словнику української мови. А на загал словники містять понад 60 слів, які можна використати замість росіянізмів "ругатся" чи "бранится".