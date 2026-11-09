Не "браниться" и не "ругаться": 3 красивых украинских слова вместо них

Какими словами можно заменить слово "ссора"? / Фото Magnific.
В повседневной речи мы часто употребляем слова, которые кажутся привычными и понятными, но не всегда являются украинскими. Часто это – русизмы или кальки.
В украинском языке есть немало точных слов, которыми можно заменить эмоциональные выражения – "бранится" и "ругаться". Рассказываем со ссылкой на "Горох".
3 красивых украинских слова, которыми можно заменить "ругаться"
Даже когда ссоримся, мы можем неосознанно употреблять русские слова и калькированные выражения. В бытовых спорах часто проскакивают привычные "ругаться", "браниться" и другие слова, которые мы заимствуем из русского языка. Казалось бы, какая разница, как назвать ссору?
Но в украинском языке есть немало точных слов, которыми можно передать и громкую ссору, и сердитый ответ, и мелкие словесные перепалки. Вспомним три интересных варианта.
Вот три интересных слова, которые стоит вернуть в активный обиход.
1. Перечитися. Слово для тех случаев, когда люди то и дело возражают друг другу, не соглашаются, обмениваются острыми репликами.
В нем чувствуется оттенок упрямства: каждый хочет сказать последнее слово. Например: "Діти знову перечаться через іграшку", "Не перечся зі старшими".
В произведениях Леси Украинки также встречается этот глагол:
- "На сей раз мама тільки плакала, та вже не перечилась".
Слово отмечено как диалектное в словаре "Горох". Его можно использовать и как синоним к слову "сперечатися".
2. Гризтися. Очень образное украинское слово. В переносном смысле означает ссориться, спорить, придираться друг к другу.
Например: "Замість того щоб домовитися, вони цілий вечір гризлися".
Это слово придает высказыванию эмоциональности и сразу же рисует картину неприязненного спора. Такое значение зафиксировано в академическом СУМ-11.
3. "Гиркатися" или "гуркатися". Колоритное разговорное слово, передающее ссору с резкими, сердитыми репликами. Когда собеседники огрызаются, отвечают друг другу недовольным тоном, они как раз "гиркаються". Например: "Сусіди знову гиркаються через паркан".
Словари объясняют "гиркатися" как спорить, ссориться. Слово родственно глаголу "гиркати" – сердито ругаться на кого-то, кричать.
Анатолий Свидницкий в произведении "Люборацкие" использовал это слово: "Мася з Орисею гиркались".
Как еще можно сказать "ругаться" на украинском языке?
Можно использовать и слово "сваритися" – оно вполне нормативное, понятное и широко распространенное, оно есть в академическом "Словаре украинского языка". А в целом словари содержат более 60 слов, которые можно использовать вместо русизмов "ругаться" или "браниться".
Некоторые из них широко известны, но есть и такие, которые уже считаются архаизмами или диалектизмами. Например, вы слышали слова:
- банитися,
- банітуватися,
- бештати,
- кобенити,
- лоточитися,
- псячитися,
- фукатися,
- цабанити,
- шпетити.
Это лишь небольшая часть колоритных слов, которые можно использовать как вместо "ругаются", так и когда ругают кого-то.
Ну а слово "брань" уместно перевести на украинский как "лайка". И украинцы умели "вкусно" и образно ругаться без грубых слов, которые существенно отличались от современной матерной лексики.
Обратите внимание! Украинская ругань имеет давнюю историю, а ее выражения часто связаны с бытом, природой, животными и народным юмором. В статье "Даже на языке жжет: добавьте огонька в разговор с помощью красивой украинской брани" собраны меткие проклятия, остроумные обзывания и выражения для различных ситуаций. Там можно найти немало колоритных украинских слов, таких как "гепа", "вайло", "гаспид", "лайдак", которые могут разнообразить речь.
Как звучит украинская ругань: смотрите видео от Ивана Гладиря
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