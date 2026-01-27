Укр Рус
Учеба Образование в Украине На Львовщине в одном из городов ввели дистанционку в школах из-за российской атаки
27 января, 11:31
2

На Львовщине в одном из городов ввели дистанционку в школах из-за российской атаки

Мария Волошин
Основні тези
  • Из-за атаки россиян на инфраструктурный объект в Бродах на Львовщине школы в городе перевели на.
  • Ученики будут учиться удаленно в течение 27 – 28 января.

Утром 27 января россияне атаковали инфраструктурный объект на Львовщине. Из-за чрезвычайной ситуации в Бродах временно остановили очное обучение в школах.

Такое решение приняли на заседании местной комиссии ТЭБ и ЧС. Об этом сообщили в Бродовском горсовете.

Смотрите также "Уничтожает интерес к учебе": в сети – дискуссия об отмене домашних заданий для учеников

Как будут учиться ученики?

Школы в городе перевели на дистанционный формат работы. Удаленно дети будут учиться в течение 27 – 28 января.

В детсадах общины создать дежурные группы.

Что известно об атаке на Львовщину?

  • Российские дроны 27 января атаковали объект инфраструктуры в Бродах.
  • В результате атаки произошло возгорание нефтепродуктов и в городе пошел густой дым.
  • Местные власти рекомендуют жителям закрыть окна и двери, ограничить передвижение по улицам.
  • В учебных заведениях, где уже находились дети, будут проводить обучение с закрытыми окнами и дверями.

Смотрите также Враг атаковал объект инфраструктуры на Львовщине

Как учатся ученики в Украине?

  • Недавно из-за чрезвычайной ситуации в энергетике нашего государства правительство Украины приняло решение о временном прекращении обучения в очном формате в учебных заведениях.
  • Решение касалось детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
  • Общины могли согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
  • Решение окончательно принимали на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
  • В части регионов и городов нашего государства ученики вернулись на очное обучение.