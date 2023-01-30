"Будем иметьпроблемы": какой выборочный предмет НМТ является самым популярным среди абитуриентов
Источник:Сергей Бабак
Самым популярным предметом по выбору, который планируют составлять в 2023 году абитуриенты на НМТ, является история Украины. Также – английский язык.
Такие результаты продемонстрировал опрос, обнародованный в своем телеграмме главой профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. При этом он уточнил, что оно не повлияет на структуру теста НМТ – 2023.
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Какой выборочный предмет НМТ является самым популярным среди абитуриентов
Бабак решил узнать, какой предмет выберут выпускники в 2023 году с точки зрения выбора абитуриентом будущей специальности. Участие в опросе приняло около 6,2 тысячи выпускников. Бабак получил следующие результаты:
- История Украины – 46%;
- Иностранный язык – 36%;
- Физика – 3%;
- Химия – 2%;
- Биология – 13%.
При этом он прокомментировал полученные результаты опроса.
Так, Бабак считает, что МОН и профильный комитет ВРУ избрали правильный формат НМТ – 2023, когда дали возможность выбирать один предмет. При этом не видит проблемы в том, что история Украины в этом году необязательна для сдачи на НМТ, поскольку ее добровольно выбирает почти половина будущих абитуриентов.
Те, кто требует обязательной истории Украины, путают ГИА и ВНО (НМТ). ВНО нужно для поступления, и разные специальности требуют подготовки абитуриентов по разным предметам. Ошибочно, когда в медицину вступают те, кто лучше знает историю, а не биологию,
– считает глава профильного комитета.
При этом добавляет, что "совершенно очевидно, что знание истории Украины – обязательно и нужно каждому гражданину Украины, особенно при нынешних условиях".
Радует, что больше трети выберут иностранный язык. Это говорит о том, что дети ее изучают и считают, что могут сдать экзамен на высоком уровне. Это очень важно на пути Украины в ЕС. Крайне важно. Жаль, что физику и химию выбирают так мало. Будем иметь проблемы с подготовкой инженеров и, особенно, учителей,
– отметил Бабак.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.