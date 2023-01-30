"Будем иметьпроблемы": какой выборочный предмет НМТ является самым популярным среди абитуриентов

Самым популярным предметом по выбору, который планируют составлять в 2023 году абитуриенты на НМТ, является история Украины. Также – английский язык.

Такие результаты продемонстрировал опрос, обнародованный в своем телеграмме главой профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. При этом он уточнил, что оно не повлияет на структуру теста НМТ – 2023.

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Какой выборочный предмет НМТ является самым популярным среди абитуриентов

Бабак решил узнать, какой предмет выберут выпускники в 2023 году с точки зрения выбора абитуриентом будущей специальности. Участие в опросе приняло около 6,2 тысячи выпускников. Бабак получил следующие результаты:

История Украины – 46%;

Иностранный язык – 36%;

Физика – 3%;

Химия – 2%;

Биология – 13%.

При этом он прокомментировал полученные результаты опроса.

Так, Бабак считает, что МОН и профильный комитет ВРУ избрали правильный формат НМТ – 2023, когда дали возможность выбирать один предмет. При этом не видит проблемы в том, что история Украины в этом году необязательна для сдачи на НМТ, поскольку ее добровольно выбирает почти половина будущих абитуриентов.

Те, кто требует обязательной истории Украины, путают ГИА и ВНО (НМТ). ВНО нужно для поступления, и разные специальности требуют подготовки абитуриентов по разным предметам. Ошибочно, когда в медицину вступают те, кто лучше знает историю, а не биологию,

– считает глава профильного комитета.

При этом добавляет, что "совершенно очевидно, что знание истории Украины – обязательно и нужно каждому гражданину Украины, особенно при нынешних условиях".

Радует, что больше трети выберут иностранный язык. Это говорит о том, что дети ее изучают и считают, что могут сдать экзамен на высоком уровне. Это очень важно на пути Украины в ЕС. Крайне важно. Жаль, что физику и химию выбирают так мало. Будем иметь проблемы с подготовкой инженеров и, особенно, учителей,

– отметил Бабак.

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